Avocatul Toni Neacșu demontează fake-ul cu blocarea SAFE și acuză manipulări ale actualei puteri

Adrian Toni Neacșu / Sursa: Facebook
Avocatul Toni Neacșu a postat pe o rețea de socializare un mesaj în care spune că nu intră în detaliile militare ale accidentului de la Galați, dar nu poate să nu remarce disputa din jurul SAFE.
Neacșu îi critică pe Ilie Bolojan, dar și pe cei de la USR și PNL pentru că promovează ideea că România este împiedicată de PSD să semneze contractele SAFE și să se înarmeze împotriva atacurilor cu drone.
,,Pentru că la drone nu mă pricep, deși văd că toată lumea e brusc expertă în domeniul militar, o să mă refer exclusiv la manipularea discursului public prin referirea la presupusa blocare de către PSD a programului SAFE prin sesizarea CCR în legătură cu ordonanța de urgență adoptată neconstituțional de Guvern după demitere (OUG 38/2026).
Narativul mincinos al premierului demis Ilie Bolojan, dar și al USR sau PNL, este acela că România este împiedicată de PSD, prin contestarea acestei ordonanțe, să semneze contractele SAFE și deci, implicit, să se înarmeze pentru a respinge atacurile cu drone ale Rusiei, intenționate sau nu”, spune Neacșu.
Avocatul precizează că OUG 38/2026, etichetată drept „ordonanța SAFE”, reprezintă doar o legătură indirectă cu programul european de înarmare, prin modificări care țin de exproprieri și de facilitarea unor investiții ale Ministerului Apărării. Mai mult, ordonanța ar conține modificări fără legătură cu SAFE sau cu înzestrarea militară, cum ar fi prevederi privind artificiile, depozite de vinuri, compensări din energie, PNRR sau proiecte de gaze naturale.
,,1. OUG 38/2026 este numită abuziv în presă și în retorica politicienilor drept „ordonanța SAFE”. Aceasta nu are în realitate decât o legătură indirectă cu programul SAFE, în sensul că modifică câteva articole din Legea exproprierilor publice, facilitand exproprierile făcute de Ministerul Apărării. Cu sau fără aceste modificări, programul de împrumut SAFE funcționează la fel, pentru că e independent.
2. În afară de cele 2 articole care se referă la ceva ce ar putea avea oarecum legătură cu programele de înarmare, Guvernul a introdus modificări la peste 12 legi fără nici o legătură cu armata sau SAFE. A introdus modificări de la regimul folosirii artificiilor (!) până scutirea celor care dețin antrepozite de vinuri de autorizația de incendiu (!), ori regimul unor contracte in domeniul modernizării unor rețelele de gaze naturale (întâmplător și în Oradea). Dacă nu cumva armata colecționează vinuri și pune conducte de gaze pe la Oradea, nu e nici aromă de SAFE, înarmare și echipamente militare aici”, explică avocatul.

Câți bani a cheltuit România de la începutul invaziei în Ucraina

Toni Neacșu precizează că actul normativ esențial pentru programul SAFE nu este OUG 38/2026, ci OUG 62/2025, care indică instituțiile implicate în coordonarea, gestionarea, implementarea și controlul fondurilor SAFE, printre care Cancelaria Prim-Ministrului, Ministerul Finanțelor, MApN, MAI, SRI, STS, SIE, SPP, Administrația Națională a Penitenciarelor și Ministerul Transporturilor.
,,3. Adevărată ordonanță SAFE este OUG 62/2025, care se numește exact așa: privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE)
4. Potrivit acestor reglementări, semnarea contractelor pentru înarmare prin SAFE este aprobată de Comisiile comune de aparare din Parlament (nu de Parlament!), aceste aprobări fiind deja date, drept dovadă că atât contractul cadru de împrumut cu Comisia Europeană, cât și primele contracte de înarmare cu furnizorii au fost deja semnate”, scrie Neacșu.
Un alt argument invocat de Toni Neacșu este că semnarea contractelor de înarmare prin SAFE nu este blocată de sesizarea CCR. El afirmă că aprobările necesare au fost deja date în comisiile parlamentare de apărare, nu în plenul Parlamentului. OUG 62/2025 prevede că, pentru proiectele propuse în cadrul instrumentului SAFE, Parlamentul se pronunță prin comisiile reunite de apărare, ordine publică și siguranță națională, în termen de 20 de zile de la primirea solicitării.
,,În concluzie, de câte ori veți auzi la influenceri, jurnaliști, lideri de opinie sau politicieni referirea la „PSD și Grindeanu blochează SAFE la CCR și în Parlament” să știți că e o minciună și că nu vă respectă discernământul critic. În plus, mai spun că de la începutul invaziei în Ucraina până în prezent Ministerul Apărării a cheltuit 140,8 miliarde lei (adică peste 28 miliarde euro, de 2 ori mai mult decât banii din SAFE), așa cum corect a calculat și subliniat Claudiu Nasui. Faptul că după 5 ani nu avem apărare eficientă antidronă nu se datorează lipsei banilor luați cu împrumut de la UE, ci modului în care am gestionat banii pe care i-am avut”, a încheiat postarea Toni Neacșu.
AUR răspunde atacurilor actualei puteri după ce a fost învinovățită de accidentul cu drona
Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva" / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede"
Premierul demis se întoarce de urgență, de la Chișinău, cu un avion Spartan
Kelemen Hunor, după incidentul cu drona din Galați: „Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României"
Avioanele românești sau dronele rusești. CTP: De ce să ne fie mai teamă?
Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian
Nicușor Dan: România va primi echipamente antidronă de la aliați și Ucraina până vor fi livrate prin SAFE/Consulatul Federației Ruse se va închide
Ce anunță Volodimir Zelenski după incidentul cu drona rusească de la Galați
Peter Magyar îl refuză pe Secretarul General al NATO: „Ungaria nu va trimite arme Ucrainei". Ce anunță Kremlinul
Bulgaria „taxează" SUA pentru că nu au aprobat eliminarea vizelor: Avioanele militare americane mai pot rămâne doar o lună pe aeroportul din Sofia
Țările din flancul estic au accesat de 3 ori articolul 4 al tratatului NATO de la debutul războiului din Ucraina. Ce măsuri a decis alianța militară
Cum arată apartamentul lovit de dronă în Galați. Locuința a fost aproape distrusă complet

