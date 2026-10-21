Ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, a avut miercuri o convorbire telefonică cu omologul său din Republica Moldova, Mihai Popșoi, în cadrul căreia a reafirmat sprijinul Bucureștiului pentru parcursul european al Chișinăului. De asemenea, ministrul a avut o convorbire și cu omologul său estonian.

„L-am reasigurat că sprijinul României pentru parcursul european al Chișinăului rămâne ferm, în spiritul Parteneriatului nostru strategic”, a transmis Neculăescu într-o postare pe platforma X.

Interconectarea, o prioritate pentru București

Șeful diplomației române a precizat că interconectarea și investițiile românești reprezintă priorități pentru București, iar proiectele bilaterale relevante vor continua.

„Interconectarea și investițiile românești reprezintă prioritatea noastră și continuăm să avansăm activ pe toate proiectele relevante”, a mai scris noul ministru de Externe pe X.

Discuția are loc în contextul cooperării strânse dintre România și Republica Moldova în domenii precum integrarea europeană, securitatea energetică și dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere. Printre proiectele comune se numără interconectările electrice dintre cele două țări și dezvoltarea infrastructurii rutiere, inclusiv podul de la Ungheni, care va asigura legătura cu Autostrada A8 din România.

România susține în continuare obiectivul Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană și cooperarea bilaterală pentru consolidarea legăturilor economice și de infrastructură dintre cele două state.

Discuție și cu ministrul de Externe al Estoniei

Noul ministru de Externe a anunțat că a purtat o conversație telefonică și cu Margus Tsahkna, ministrul de Externe din Estonia, axată pe consolidarea cooperării dintre cele două țări, în domeniul securității.

”O discuție telefonică foarte bună cu Margus Tsahkna, axată pe consolidarea cooperării dintre România și Estonia în domeniul securității.

Lucrăm împreună pentru a apăra flancul estic al NATO, de la Marea Neagră la Marea Baltică, bazându-ne pe o coordonare bilaterală strânsă, în calitate de aliați NATO și state membre ale Uniunii Europene”, a scris Dan Neculăescu.