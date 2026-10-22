Daniel Zamfir anunță că a început „deuserizarea” Ministerului Economiei. Publică fotografii și vorbește de „termite-consilieri”

Noul ministru al Economiei, Daniel Zamfir, a transmis un mesaj pe Facebook, în care anunță, într-o manieră ironică, „desuserizarea ministerului”, o referire evidentă la plecarea foștilor demnitari USR din cadrul Excutivului, odată cu învestirea Guvernului Niculescu.

În cadrul aceleiași postări, Zamfir continuă ironiile și îi numește pe predecesorii săi din USR o „armată de termite-consilieri”. Amintim că funcția de ministru al Economiei și Digitalizării din guvernul demis a fost ocupată de USR-istul Irineu Darău, vizat într-un scandal de corupție la vârful Guvernului, în care ar fi fost anchetat și fostul vicepremier, Oana Gheorghiu.

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„Deuserizarea ministerului continua. O armata de termite-consilieri si consilieri onorifici-pleaca acasa”, scrie Daniel Zamfir.

Surse Gândul: Irineu Darău, vizat într-un dosar de corupție, în care ar fi fost implicată Oana Gheorghiu

Amintim că în luna iunie 2026, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au început audierile în dosarul pentru fapte de corupție posibil săvârșite de vicepremierul Oana Gheorghiu în favoarea grupului german Schwarz.

Surse Gândul au afirmat, la acel moment, că ancheta viza și audierea miniștrilor Irinel Darău și Radu Miruță, care ar fi cunoscut aspectele cele mai importante legate de cazul Schwarz.

Cei doi demnitari ar fi fost la curent cu detalii privind semnarea unui proiect de hotărâre de guvern, care a fost șters apoi de pe site-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în decembrie 2025.

Documentul ar fi cuprins punctele de vedere de la avizatori (printre care și Ministerul Justiției și Finanțelor), inclusiv al ADR și semnătura lui Radu Miruță.

USR s-a retras în opoziție

Comitetul politic al USR a decis, cu doar câteva zile înaintea votului de învestitură pentru Guvernul Niculescu, să nu voteze noul Cabinet și să se retragă în opoziție.

Conducerea partidului și-a menținut poziția de a nu vota un Executiv ce include Partidul Social Democrat și a subliniat că este „împotriva învestirii Guvernului PSD – Luca Niculescu”.