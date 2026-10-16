Dominic Fritz a mers la Bruxelles cu un mesaj despre viitorul politic al USR, statul de drept și riscul izolării României de Europa. În relatarea publicată pe Facebook după întâlnirea cu liderii liberali europeni, președintele USR vorbește despre îngrijorările partenerilor și solidaritatea acestora, însă nu precizează cine l-a susținut concret, ce întrebări i-au fost adresate, iar declarațiile liberalilor europeni sunt descrise vag.

„Nu vom permite ca țara să se izoleze de Europa”, a transmis Fritz, care a afirmat că USR va intra în opoziție față de un guvern PSD și că va continua să susțină statul de drept și îmbunătățirea vieții românilor.

Fritz afirmă că a constatat atât îngrijorări, cât și solidaritate din partea liderilor europeni, dar nu oferă exemple concrete de declarații sau angajamente asumate de partenerii prezenți.

„Voce puternică” în opoziție, dar fără detalii despre discuțiile de la Bruxelles

Președintele USR susține că formațiunea sa va deveni o voce puternică în opoziție, după ce miniștrii partidului au făcut parte din guvernare. Totuși, mesajul nu explică ce anume a determinat schimbarea strategiei politice, ce reproșuri au avut partenerii europeni față de situația din România sau dacă aceștia au formulat rezerve față de decizia USR.

În locul unor răspunsuri punctuale, Fritz folosește formulări ample despre statul de drept, o Românie „corectă” și rezistența în fața „extremismului”.

Fritz invocă admirația Europei pentru societatea românească

Liderul USR afirmă că partenerii europeni privesc cu admirație rezistența și creativitatea societății din România și susține că USR este „unul dintre cele mai puternice partide reformiste”.

Afirmațiile reprezintă evaluarea sa asupra întâlnirii. Fără declarații individuale ale participanților sau un comunicat comun, nu se poate stabili cât de largă a fost această apreciere și dacă ea a vizat partidul, societatea românească ori ambele.

Dincolo de mesajul de mobilizare adresat propriului electorat, rămâne neclar ce rezultate politice concrete a obținut Fritz la Bruxelles și dacă solidaritatea invocată s-a tradus în sprijin explicit pentru strategia USR de intrare în opoziție.