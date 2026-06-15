Deputatul PNL Andrei Baciu îl laudă pe Adrian Veștea: „Sunt sigur că ar fi un prim-ministru foarte bun pentru România”

Deputatul PNL Andrei Baciu consideă că Adrian Veștea ar fi un prim-ministru foarte bun pentru România, în context. Premierul liberal desemnat de Nicușor Dan ar fi dovedit calități admnistrative la Brașov similare cu ale premierul demis la Oradea.

Așa cum Ilie Bolojan a demonstrat la Oradea că administrația eficientă poate transforma un oraș, rezultate la fel de bune are și Adrian Ioan Veştea la Brașov, postează liberalul.

Ce-l recomandă pe Veștea

Brașovul are astăzi un aeroport, un proiect strategic care a conectat județul la o hartă economică și turistică mult mai importantă. Dincolo de această realizare, Adrian Veștea are o experiență administrativă solidă, acumulată atât în administrația locală, cât și la nivel guvernamental; a fost ministru al Dezvoltării.

Este experiența necesară pentru a continua reformele administrative de care România are nevoie și fără de care este evident că nu mai putem progresa, crede Andrei Baciu.

Alegerea lui Nicușor Dan, o variantă realistă

În acest context, soluția prezentată de președintele Nicușor Dan (Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru) reprezintă o variantă realistă care poate duce la închiderea acestei perioade de incertitudine. Și o soluție de guvernare viabilă. Sunt sigur că Adrian Veștea ar fi un prim-ministru foarte bun pentru România, postează deputatul liberal.