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Diana Șoșoacă, laude de la Moscova. Spune că Rusia este „liberă”: „Ăștia sunt extrem de civilizați”

Diana Șoșoacă, laude de la Moscova. Spune că Rusia este „liberă”: „Ăștia sunt extrem de civilizați”
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Diana Șoșoacă se află în Rusia, la Moscova, iar europarlamentara a intrat într-un live în care a adus laude statului rus și a vorbit despre libertate, piața liberă și investiții. Ea a relevat că Rusia este o țară „liberă” și că oamenii „sunt extrem de civilizați”.  

Diana Șoșoacă a transmis un live din Piața Roșie, la Moscova, unde a elogiat Rusia pentru eficiență, investiții și dezvoltare. Europarlamentara a descris țara drept un model de ordine și libertate, spunând că oamenii „sunt extrem de civilizați”. Transmisiunea a fost realizată pe Facebook, platformă interzisă în Rusia și al cărei proprietar, Meta, este declarat „organizație extremistă” de autoritățile ruse.

Diana Șoșoacă, laude de la Moscova. Spune că Rusia este „liberă”_ „Ăștia sunt extrem de civilizați”

Diana Șoșoacă, laude de la Moscova

„Uitați-vă și voi ce frumos e. Uitați-vă câtă lume e. Și nu este mizerie pe jos. Ăștia sunt extrem de civilizați. Ceva de vis (n.r. despre Piața Roșie)”, a spus Șoșoacă.

Afirmațiile Dianei Șoșoacă contrastează cu evaluările organizațiilor internaționale privind situația din Rusia. Se consideră că țara are un regim autoritar, cu restricții asupra libertăților civile și politice. Totodată, Facebook și Instagram sunt blocate în Rusia încă din 2022. Legislația rusă privind „organizațiile extremiste” prevede inclusiv pedepse cu închisoarea pentru implicarea în activitățile acestora. Autoritățile au precizat, însă, că utilizatorii obișnuiți ai platformelor nu ar reprezinta principala țintă a acestor măsuri.

Diana Șoșoacă a susținut că Rusia oferă un exemplu de investiții și piață liberă, însă realitatea este diferită. Economia țării este afectată de sancțiuni, cheltuieli militare ridicate și un control tot mai mare al statului. După declanșarea conflictului armat în Ucraina, autoritățile au impus restricții pentru companiile străine și au preluat temporar administrarea unor active din state considerate „neprietene”.

Laude la adresa Rusiei „libere”, dar realitatea este diferită

Investițiile străine în Rusia au scăzut semnificativ după declanșarea războiului și impunerea sancțiunilor. Numeroase companii internaționale au părăsit piața rusă după 2022. Economia se menține în principal prin cheltuieli militare, exporturi de resurse și relații comerciale cu state precum China, India și Turcia. Deși afirmă că țara este „liberă”, situația este mai complicată, deoarece opoziția și presa independentă sunt reprimate.

Afirmațiile Dianei Șoșoacă despre libertatea din Rusia vin în momentul unor restricții dure asupra opoziției și criticilor la adresa războiului. În Rusia, exprimarea publică împotriva invaziei din Ucraina poate duce la pedepse cu închisoarea, potrivit organizațiilor internaționale. Cazuri recente, precum condamnarea unui politician de opoziție (Maxim Kruglov) pentru postări critice, sunt invocate ca exemple ale represiunii tot mai accentuate.

Dialog cu Vladimir Putin

Vă reamintim că Diana Șoșoacă a intrat într-un dialog direct cu Vladimir Putin la Sankt Petersburg. Ea a participat la Forumul Economic Internațional, denumit și „Davosul rus”, acolo unde a susținut că românii nu își doresc să sprijine Ucraina în conflictul actual, dar deciziile țării sunt coordonate direct de la Bruxelles. Vezi AICI ce a declarat președinta S.O.S. România.

Sursă foto: Mediafax Foto, capturi video Facebook

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