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O asociație care luptă împotriva discriminării a depus plângere la CNCD împotriva deputatei USR Diana Stoica, după mesajul homofob trimis pe grupul de WhatsApp al Comisiei pentru afaceri europene

Cristian Lisandru
O asociație care luptă împotriva discriminării a depus plângere la CNCD împotriva deputatei USR Diana Stoica, după mesajul homofob trimis pe grupul de WhatsApp al Comisiei pentru afaceri europene
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Deputata USR Diana Stoica a fost reclamată la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) de Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO). Diana Stoica a distribuit – pe grupul de WhatsApp al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților – un mesaj care a provocat controverse majore. „De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvernul României?” , s-a întrebat Stoica.

Deputatul PSD Florin Manole a cerut ca parlamentara USR să fie chemată la Comisia de disciplină. Încă nu este clar cine a redactat mesajul. Anumite persoane susțin că mesajul ar fi fost scris, inițial, de Cătălin Drulă și redistribuit de Diana Stoica.

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„Mesaj referitor la orientarea sexuală a unor membri ai Guvernului”

ACEDO solicită CNCD „cercetarea împrejurărilor în care deputata Diana Stoica a distribuit pe grupul de comunicare al unei comisii parlamentare un mesaj referitor la orientarea sexuală a unor membri ai Guvernului, precum și stabilirea existenței unei eventuale contravenții prevăzute de art. 15 din OG nr. 137/2000, raportat la art. 2 alin. (1) și la art. 1 din aceeași ordonanță”.

Ulterior, într-o intervenție la Digi24, în aceeași zi, deputata USR a declarat că a redirecționat mesajul din greșeală. A spus că nu l-a redactat și că nu a urmărit să afecteze viața privată a nimănui.

„Petenta nu afirmă că deputata ar fi autoarea textului și solicită verificarea circumstanțelor concrete ale distribuirii, a destinatarilor, a publicității mesajului și a explicațiilor oferite”, se mai precizează în plângerea depusă de ACEDO.

Argumentele juridice prezentate de ACEDO

În plângerea depusă la CNCD, ACEDO prezintă și argumentele juridice care susțin demersul.

  • 1. Orientarea sexuală este criteriu protejat expres de art. 2 alin. (1) din OG nr. 137/2000. Mesajul juxtapune două categorii care nu se exclud, femeile și persoanele gay, și poate sugera că prezența persoanelor gay în Guvern reprezintă un aspect problematic. În acest mod, discuția legitimă despre reprezentarea femeilor riscă să se transforme într-o evaluare stigmatizantă a persoanelor pe baza orientării sexuale.
  • 2. Art. 15 din OG nr. 137/2000 sancționează, în condițiile prevăzute de text, comportamentul manifestat în public care are ca scop sau vizează atingerea demnității ori crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, legată de un criteriu protejat. Solicităm evaluarea efectului obiectiv al formulării, a contextului de comunicare și a eventualului caracter ofensator pentru grupul vizat.
  • 3. Mesajul a fost distribuit, potrivit relatărilor, pe un grup destinat activității unei comisii parlamentare și ulterior a devenit public prin presă. Pentru aplicarea art. 15, caracterul public al comportamentului trebuie stabilit distinct; mediatizarea ulterioară nu substituie automat această condiție. Solicităm verificarea naturii grupului, a numărului și calității destinatarilor și a împrejurărilor în care mesajul a devenit accesibil publicului.

  • 4. Explicația privind redirecționarea accidentală este relevantă și trebuie analizată efectiv. Ea poate influența stabilirea faptei, a vinovăției și a proporționalității unei eventuale sancțiuni. Nu solicităm prezumarea intenției discriminatorii, ci aprecierea conduitei în raport cu toate probele disponibile.
  • 5. Libertatea de exprimare este protejată de art. 30 din Constituție și art. 10 din Convenția europeană a drepturilor omului. Totodată, art. 30 alin. (6) din Constituție protejează demnitatea și viața privată. Solicităm o analiză contextuală și proporțională a acestor drepturi, ținând cont de funcția publică exercitată, conținutul mesajului și împrejurările distribuirii.
  • 6. Invocăm, ca repere de interpretare, art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (2) și art. 16 din Constituție, precum și art. 8 și 14 din Convenția europeană a drepturilor omului, în limitele domeniului lor de aplicare. Art. 21 din Carta drepturilor fundamentale a UE este relevant numai în măsura în care situația intră în domeniul de aplicare a dreptului Uniunii.

Explicațiile deputatei USR Diana Stoica: „O să fiu mai atentă pe viitor când mai redirecționez mesaje”

Deputata USR Diana Stoica a încercat să explice circumstanțele în care acest mesaj a fost transmis. Potrivit acesteia, a fost o greșeală pe care a făcut-o și a promis că va fi mai atentă atunci când va mai redirecționa mesaje.

A ținut să precizeze, totodată, că mesajul nu era scris de ea.

„Am redirecționat din greșeală un mesaj, împreună cu alte mesaje care aveau legătură cu activitatea comisiei noastre de săptămâna viitoare. Și a fost pur și simplu o greșeală, un mesaj trimis din greșeală. Eu nu sunt o persoană care să aibă ceva cu viața privată a nimănui. Noi, ca partid, am luptat întotdeauna pentru libertățile și drepturile tuturor persoanelor. Știți foarte bine că susținem și parteneriatul civil de ani de zile și sper să-l avem în realitate, dar a fost pur și simplu o greșeală. O să fiu mai atentă pe viitor când mai redirecționez mesaje. Nu era scris de mine”, a explicat Diana Stoica.

Deputata USR Diana Stoica

Florin Manole a confirmat autenticitatea mesajului și a criticat limbajul folosit

Deputatul PSD, Florin Manole – nominalizat pentru portofoliul Muncii în Cabinetul condus de Luca Niculescu – a intervenit la postul de televiziune citat și a declarat că mesajul a fost văzut inclusiv de colegii săi care fac parte din grupul parlamentar.

Social-democratul a condamnat conținutul acestuia. A aprecia că asemenea comentarii nu își au locul pe canalele de comunicare oficiale ale comisiilor parlamentare.

„Acest mesaj este 100% autentic, în sensul că și colegii mei care sunt pe grupul Comisiei de afaceri europene au văzut asta. Deci nu e niciun dubiu. În al doilea rând, evident, este un mesaj grobian, homofob și nejustificat. Și, în al treilea rând, grupurile WhatsApp ale unei comisii parlamentare trebuie folosite pentru discuții despre organizare, despre subiectele care se dezbat în comisie, nu despre așa ceva. (…) Este o jignire la adresa oricui, este o dovadă de proastă calitate umană, a declarat Florin Manole.

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