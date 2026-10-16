Diana Stoica, explicații după mesajul controversat trimis pe grupul de WhatsApp al Comisiei pentru afaceri europene: „O să fiu mai atentă”

Deputata USR Diana Stoica a stârnit controverse după ce a publicat un mesaj pe grupul de WhatsApp al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților, în care a întrebat: „De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvernul României?”. Acum, ea a oferit explicații privind mesajul trimis.

Deputata USR Diana Stoica a afirmat, vineri seară, la Digi24, că mesajul controversat „De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvernul României?” a ajuns din greșeală pe grupul Comisiei pentru Afaceri Europene, pe care îl conduce. Mai exact, ea ar fi redirecționat accidental mesajul pe grupul de WhatsApp. Totuși, nu a dezvăluit cine este autorul textului.

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„Am redirecționat din greșeală un mesaj, împreună cu alte mesaje care aveau legătură cu activitatea comisiei noastre de săptămâna viitoare. Și a fost pur și simplu o greșeală, un mesaj trimis din greșeală. Eu nu sunt o persoană care să aibă ceva cu viața privată a nimănui. Noi, ca partid, am luptat întotdeauna pentru libertățile și drepturile tuturor persoanelor. Știți foarte bine că susținem și parteneriatul civil de ani de zile și sper să-l avem în realitate, dar a fost pur și simplu o greșeală. O să fiu mai atentă pe viitor când mai redirecționez mesaje. Nu era scris de mine”, a explicat Diana Stoica.

Florin Manole critică limbajul folosit

Mesajul deputatei a stârnit reacții, iar acum este nevoită să ofere explicații și riscă măsuri disciplinare. Deputatul PSD Florin Manole a cerut ca aceasta să fie chemată în fața Comisiei de disciplină. Deocamdată, nu este clar cine a redactat textul.

Textul a fost trimis după ce pe grup fuseseră distribuite mai multe documente referitoare la repartizarea comisiilor parlamentare, programul de guvernare și alte materiale aprobate de Birourile permanente reunite. În urma apariției mesajului, Florin Manole a precizat că Diana Stoica trebuie să dea explicații cu privire la împrejurările în care comentariul a ajuns pe grupul de WhatsApp al Comisiei pentru afaceri europene.