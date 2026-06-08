Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan îi trântește ușa în nas lui Eugen Tomac: „Nu este o soluție pentru România”

Ilie Bolojan îi trântește ușa în nas lui Eugen Tomac: „Nu este o soluție pentru România”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ilie Bolojan a declarat, după întrevederea cu premierul desemnat Eugen Tomac, că nu vede capabil să facă reforme un Guvern fără susținere politică.

Premierul demis Ilie Bolojan și-a exprimat dezaprobarea față de un prim-ministru tehnocrat, la finalul discuțiilor cu Eugen Tomac, de la sediul Partidului Național Liberal.

„Am avut o întâlnire cu premierul desemnat cu Eugen Tomac în care am discutat despre formarea noului Guvern. Am prezentat perspectiva noastră. Un Guvern care nu se bazează pe un o susținere politică explicită nu reprezintă o soluție pentru România, nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România”, a spus Ilie Bolojan.

„Miercuri sau joi vom convoca BPN vis-a-vis de poziționarea PNL”

Bolojan a precizat, de asemenea, că decizia se va lua în cadrul unei ședințe în Biroul Politic Național, care se va desfășura săptămâna aceasta.

„Am discutat despre absorbția fondurilor europene, accesarea granturilor din PNRR, pentru asta e nevoie să îndeplinim reformele pe care România și le-a asumat în 2021. Este vorba de nouă legi care trebuie adoptate în Parlamentul României. Am discutat despre deficite, reducerea cheltuielilor statului a unei guvernări eficiente și de buna funcționare a economiei.

La ora 15:00 vor fi întâlnirile cu grupurile noastre parlamentare. Miercuri sau joi vom convoca BPN vis-a-vis de poziționarea PNL”, a mai adăugat premierul.

Cine ar compune viitorul Guvernul „tehnic” Tomac

Potrivit informațiilor pe surse obținute de Gândul, se vehiculează deja mai multe nume pentru portofoliile-cheie din Guvern.

Cel mai recent nume apărut în aceste discuții este Corina Popescu, propusă pentru Ministerul Energiei. Fost director al Electrica și Transelectrica, aceasta a mai ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Energiei în guvernul tehnocrat condus de Dacian Julien Cioloș.

Pentru Ministerul Agriculturii este vehiculat numele lui Nicolae Istudor, propus de PSD. Este rectorul Academiei de Studii Economice (ASE) din București și este favorit pentru preluarea portofoliului Agriculturii. Potrivit surselor Gândul, va accepta nominalizarea. Deși este considerat apropiat de social-democrați, Istudor nu și-a dorit să facă parte dintr-un guvern politic.

Portofoliul Ministerului Educaţiei ar putea fi preluat de Sorin Costreie.

Conferențiar universitar la Facultatea de Filosofie a Universității din București specializat în filosofia matematicii și filosofia limbajului, Costreie este din noiembrie 2025 consilierul președintelui Nicușor Dan pentru educație şi cercetare.

Pentru Ministerul Culturii este menționat Adrian Papahagi, unul dintre fondatorii PMP, din care s-a retras ulterior.

Adrian Papahagi este un filolog și eseist român, născut la Cluj în 1976. Este conferențiar la Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai”. Medievist, doctor în filologie la Universitatea Paris IV-Sorbonne (2006), a fost elev străin al École Normale Supérieure și bursier al The Warburg Institute-Londra, Maison française d’Oxford și New Europe College-București. Aflați toate detaliile AICI.

Eugen Tomac, în cursa controcronometru pentru formarea Guvernului

Eugen Tomac a primit, joi, desemnarea oficială din partea președintelui Nicușor Dan. În termen de șase zile, premierul desemnat trebuie să prezinte Parlamentului lista viitorului Guvern și programul de guvernare, conform articolului 103, alineatul 2, în vederea dezbaterii și a votului de învestire în Legislativ.

FOTO: Gândul VIDEO: Facebook

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
REACȚIE Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
22:43
Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
ACTUALITATE Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
22:30
Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
ANALIZĂ Anomaliile din lista RA-APPS: chirii și statut contractual neclare. Clădirea cu peste 50 de chiriași de lux ai statului
22:22
Anomaliile din lista RA-APPS: chirii și statut contractual neclare. Clădirea cu peste 50 de chiriași de lux ai statului
VACANȚĂ 12 destinații din Europa unde scapi de caniculă în această vară
22:13
12 destinații din Europa unde scapi de caniculă în această vară
ACTUALITATE De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
22:00
De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
POLITICĂ USR ciuruită de CSM. Reprezentanții partidului au fost nominalizați de magistrați la categoria dușmani ai Justiției. Nicușor, basma curată
22:33
USR ciuruită de CSM. Reprezentanții partidului au fost nominalizați de magistrați la categoria dușmani ai Justiției. Nicușor, basma curată
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:05
Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adina Alberts
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adina Alberts

Cele mai noi

Trimite acest link pe