Ilie Bolojan îi trântește ușa în nas lui Eugen Tomac: „Nu este o soluție pentru România”

Ilie Bolojan a declarat, după întrevederea cu premierul desemnat Eugen Tomac, că nu vede capabil să facă reforme un Guvern fără susținere politică.

Premierul demis Ilie Bolojan și-a exprimat dezaprobarea față de un prim-ministru tehnocrat, la finalul discuțiilor cu Eugen Tomac, de la sediul Partidului Național Liberal.

„Am avut o întâlnire cu premierul desemnat cu Eugen Tomac în care am discutat despre formarea noului Guvern. Am prezentat perspectiva noastră. Un Guvern care nu se bazează pe un o susținere politică explicită nu reprezintă o soluție pentru România, nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România”, a spus Ilie Bolojan.

„Miercuri sau joi vom convoca BPN vis-a-vis de poziționarea PNL”

Bolojan a precizat, de asemenea, că decizia se va lua în cadrul unei ședințe în Biroul Politic Național, care se va desfășura săptămâna aceasta.

„Am discutat despre absorbția fondurilor europene, accesarea granturilor din PNRR, pentru asta e nevoie să îndeplinim reformele pe care România și le-a asumat în 2021. Este vorba de nouă legi care trebuie adoptate în Parlamentul României. Am discutat despre deficite, reducerea cheltuielilor statului a unei guvernări eficiente și de buna funcționare a economiei.

La ora 15:00 vor fi întâlnirile cu grupurile noastre parlamentare. Miercuri sau joi vom convoca BPN vis-a-vis de poziționarea PNL”, a mai adăugat premierul.

Cine ar compune viitorul Guvernul „tehnic” Tomac

Potrivit informațiilor pe surse obținute de Gândul, se vehiculează deja mai multe nume pentru portofoliile-cheie din Guvern.

Cel mai recent nume apărut în aceste discuții este Corina Popescu, propusă pentru Ministerul Energiei. Fost director al Electrica și Transelectrica, aceasta a mai ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Energiei în guvernul tehnocrat condus de Dacian Julien Cioloș.

Pentru Ministerul Agriculturii este vehiculat numele lui Nicolae Istudor, propus de PSD. Este rectorul Academiei de Studii Economice (ASE) din București și este favorit pentru preluarea portofoliului Agriculturii. Potrivit surselor Gândul, va accepta nominalizarea. Deși este considerat apropiat de social-democrați, Istudor nu și-a dorit să facă parte dintr-un guvern politic.