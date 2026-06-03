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Dragoș Pîslaru: Criticile la adresa legii salarizării sunt parțial rezultatul unor „manipulări cinice folosite în scop politic”

Gilda Popa
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Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, susține că reforma salarizării nu va reduce veniturile niciunui angajat din sectorul public. Protestele și criticile care vizează proiectul aflat în dezbatere sunt, în parte, generate de neînțelegerea proiectului sau de temeri ale angajaților, spune Pîslaru dar și „manipulări cinice folosite în scop politic”.

El a admis însă că documentul conține lacune care trebuie corectate.  „Niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a acestei legi” și „niciun angajat din sectorul public nu va pleca acasă cu mai puțini bani din cauza acestei reforme”, a declarat ministrul interimar într-o conferință de presă.

Dragoș Pîslaru

Pîslaru acuză PSD că a tergiversat legea salarizării

Oficialul a arătat că, după primele runde de consultări, proiectul are „lacune” și trebuie îmbunătățit, precizând că acesta este un demers început în 2022 și care ar fi trebuit finalizat în 2023.

„Discutăm despre un proiect care a început să fie lucrat din 2022, trebuia în 2023 finalizat. Discutăm de mandate succesive care au fost deținute de către PSD, care a avut această responsabilitate să pregătească acest proiect și, cumva, văzând recente atacuri și sugestii de critici masive din această zonă, nu pot să îmi ascund reacția de nedumerire cu privire la faptul că au avut timp să scoată acest proiect din 2022 încoace în consultare publică de atâtea ori”, a declarat oficialul.

„Un proiect de echitate salarială”

Pîslaru a explicat că noua lege presupune simplificarea sistemului de salarizare, inclusiv eliminarea a 87 de sporuri din 151, cu scopul de a curăța un sistem în care au apărut multiple forme de plată considerate greu de justificat. El a adăugat că este necesară stabilirea unor reguli clare privind modul de plată și motivarea veniturilor din sectorul public.

„Ceea ce trebuie să facem este să putem explica de ce există anumite venituri, de ce un angajat este plătit într-un anumit fel și în ce fel. Deci ai nevoie de reguli clare care să așeze salarizarea cum trebuie”, spune el. Ministrul a adăugat că proiectul nu este unul de creștere salarială, ci „un proiect de echitate salarială”.

El a menționat că unele categorii, precum debutanții, cercetătorii științifici sau asistenții sociali, ar putea beneficia de corecții, respectiv de creșteri ale salariilor de bază prin includerea sporurilor.

Referindu-se la criticile din spațiul public, în special cele privind salariile demnitarilor, Pîslaru a explicat că grila salarială este construită pe o ierarhie de la 1 la 8, de la salariul președintelui până la cel mai mic salariu. El a respins afirmațiile potrivit cărora ar fi crescut grila demnitarilor, susținând că „acest lucru nu doar că este o minciună, dar reprezintă o interpretare complet greșită a realității”, întrucât comparațiile publice au fost făcute cu un proiect care nu a fost niciodată public.

Ministrul interimar a adăugat că a preferat să nu reacționeze imediat la aceste acuzații pentru a menține stabilitatea acordului politic, explicând că discuțiile au fost purtate în cadrul unui proces de negociere între mai multe partide politic.

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