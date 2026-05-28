Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea salarizării și grilele de salarii care au scandalizat o țară întreagă

Legea Salarizării, un jalon din PNRR, a fost practic schimbată de ministrul interimar, apoi demis al Muncii Dragoș Pîslaru. Conform documentelor intrate în posesia Gândul, este vorba de grilele de salarizare. La articularea proiectului inițial de lege, arată datele, aparatul ministrului Florin Manole a indicat coeficienții de calcul pentru salariile publice, într-o anexă. Surpriza vine însă în momentul în care legea salarizării a devenit publică și aceștia au fost schimbați. Prezentarea a fost făcută de ministrul demis Dragoș Pîslaru. Nu este clar, însă, dacă un guvern demis poate schimba anexele legilor. Așa au ajuns unii demnitari să aibă, în noua lege, salarii mai mari cu peste 2.000 de lei, față de proiectul de lege făcut de Manole.

Coeficientul în cauză înseamnă cifra cu care se înmulțește salariul minim brut pe țară pentru a calcula salariul unui demnitar. În acest moment, salariul minim brut este de 4.050 lei și urmează să se majoreze la 4.350 de lei, începând cu 1 iulie 2026.

Practic, fiecare punct în plus la coeficient înseamnă aproximativ 4.000 de lei în plus la salariu.

Cine a câștigat și cine a pierdut după modificările „Pîslaru”

De exemplu, salariul primarului Bucureștiului va fi mai mare în anexa legii lui Pîslaru, față de cea făcută de aparatul lui Manole. Creșterea este, astfel, de aproximativ 2.400 de lei.

În cazul viceprimarului Capitalei, coeficientul crește de la 5,57 la 6,00, rezultând o majorare salarială de 1.720 lei.

Pentru președintele consiliului județean , anexa inițială prevedea coeficientul 5,57 , iar forma finală stabilește coeficientul 6,00 , adică un plus de 1.720 lei la salariu.

Funcția de primar al municipiului reședință de județ trece de la coeficientul 5,31 la 6,00 , ceea ce aduce o creștere salarială de 2.760 lei .

Pentru primarul de sector al municipiului București , coeficientul inițial era 5,31 , iar cel final este 6,00 , diferența reprezentând 2.760 lei în plus.

În cazul primarului de oraș/municipiu cu peste 200.001 locuitori , coeficientul urcă de la 5,25 la 5,40 , ceea ce înseamnă o majorare de 600 lei .

Pentru viceprimarul municipiului reședință de județ , coeficientul crește de la 4,80 la 5,30 , rezultând un salariu mai mare cu 2.000 lei .

Funcția de viceprimar al sectoarelor municipiului București este majorată de la coeficientul 4,80 la 5,30, adică un plus salarial de 2.000 lei.

Guvern, Academia Română și Consiliul Legislativ

Pentru funcția de prim-ministru, coeficientul crește de la 7,00 la 7,50, ceea ce înseamnă un salariu mai mare cu 2.000 lei.

În cazul viceprim-ministrului, coeficientul este majorat de la 6,46 la 6,60, rezultând un plus de 560 lei.

Pentru funcția de ministru, anexa inițială prevedea coeficientul 6,26, iar anexa finală prevede 6,50, ceea ce înseamnă o majorare de 960 lei.

Funcția de ministru delegat crește de la coeficientul 6,26 la 6,30, adică un plus salarial de 160 lei.

Pentru subsecretarul de stat, coeficientul urcă de la 5,04 la 5,10, ceea ce înseamnă 240 lei în plus.

În cazul președintelui Academiei Române, coeficientul crește de la 5,89 la 6,30, rezultând o majorare de 1.640 lei.

Pentru vicepreședintele Academiei Române, coeficientul inițial era 5,12, iar cel final este 5,50, diferența fiind de 1.520 lei.

Președinție și Parlament

Pentru președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților, coeficientul crește de la 7,00 la 7,50, ceea ce înseamnă o majorare de 2.000 lei.

În cazul vicepreședinților Senatului și ai Camerei Deputaților, coeficientul trece de la 6,46 la 6,50, rezultând un plus salarial de 160 lei.

Pentru secretarii și chestorii Senatului și ai Camerei Deputaților, coeficientul crește de la 5,89 la 6,45, ceea ce aduce o majorare de 2.240 lei.

Funcția de lider al grupurilor parlamentare ale Senatului și Camerei Deputaților este majorată de la 5,82 la 6,50, adică un salariu mai mare cu 2.720 lei.

Pentru președinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, coeficientul urcă de la 5,76 la 6,30, ceea ce înseamnă un plus de 2.160 lei.

În cazul vicepreședinților comisiilor permanente, coeficientul crește de la 5,63 la 6,20, rezultând o majorare de 2.280 lei.

Pentru secretarii comisiilor permanente, coeficientul inițial de 5,54 devine 6,15 în anexa finală, ceea ce înseamnă 2.440 lei în plus.

Funcția de senator/deputat trece de la coeficientul 5,44 la 6,00, ceea ce aduce o creștere salarială de 2.240 lei.

Guvernul demis Bolojan a publicat proiectul Legii Salarizării

Proiectul noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice prevede o reașezare a salariilor bugetarilor pe baza unei grile cu 12 grade salariale, coeficienți între 1 și 8 și o valoare de referință stabilită, pentru anul 2027, la 4.100 de lei. Actul normativ ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027 și să înlocuiască actuala Lege-cadru nr. 153/2017.