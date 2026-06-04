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Eugen Tomac a convocat o ședință de partid miercuri seară. Ce le-ar fi transmis colegilor săi

Eugen Tomac a convocat o ședință de partid miercuri seară. Ce le-ar fi transmis colegilor săi
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Europarlamentarul Eugen Tomac, președintele PMP
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Președintele PMP, Eugen Tomac, al cărui nume este menționat în ultimele zile ca posibilă propunere a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, a convocat miercuri seară, după ora 22:00, o reuniune online a membrilor Consiliului Executiv Național al partidului, desfășurată prin platforma Zoom.

Potrivit G4Media, Tomac le-ar fi transmis colegilor să profite de vizibilitatea crescută de care beneficiază formațiunea în această perioadă și să intensifice promovarea PMP. Contextul este alimentat de speculațiile potrivit cărora președintele Nicușor Dan ia în calcul nominalizarea sa pentru funcția de premier.

În prezent, liderii partidelor parlamentare nu au ajuns la un acord privind susținerea unui guvern tehnocrat. În aceste condiții, președintele a amânat anunțarea unui candidat independent pentru șefia Executivului.

Eugen Tomac, președintele PMP

Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică

După mai multe rude de discuții formale și informale, Nicușor Dan i-a chemat din nou la Palatul Cotroceni pe liderii PNL, PSD și USR,  în încercarea de a găsi o formulă guvernamentală stabilă.

Primul cu care a discutat șeful statului este liderul PNL, Ilie Bolojan, care susține în continuare ideea unui guvern fără PSD, chiar dacă un potențial viitor Executiv ar fi condus de o persoană tehnocrată. Discuțiile lui Nicușor Dan au continuat cu șeful USR, Dominic Fritz și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Desemnarea premierului pentru formarea unui noi Executiv, susținut de o majoritate parlamentară consistentă întârzie, în condițiile în care acum 1 lună, pe 5 mai 2026, Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a fost demis, în urma unei moțiuni de cenzură intitulate „STOP «Planului Bolojan»”, inițiată de PSD, AUR și PACE.

Moțiunea a fost votată de un număr record de 281 de parlamentari „pentru”, depășind cu mult majoritatea de 233 de voturi necesară. Din 5 mai, Guvernul Ilie Bolojan a devenit interimar, cu termen limită de 45 de zile, potrivit Codului Administrativ.

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