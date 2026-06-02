Șeful spionilor români ironizează posibila nominalizare de premier – Eugen Tomac: „Atunci mă calific și eu”

În ultima perioadă, numele lui Eugen Tomac, actualmente consilier prezidențial și lider al Partidului Mișcarea Populară, este intens vehiculat ca posibil candidat pentru funcția de premier al Rmâniei. Cu toate acestea, Silviu Predoiu, fostul șef al Serviciilor de Informații Externe, a sugerat, în emisiunea „Marius Tucă – Show„, difuzată marți seară, că numirea lui Tomac în fruntea Guvernului ar fi, mai degrabă, o greșeală.

Fostul șef al Serviciilor de Informații Externe, Silviu Predoiu, a comentat posibila numire în funcția de șef al Executivului a lui Eugen Tomac, liderul unui partid care nici măcar nu are reprezentant în Parlamentul României.

Având în vedere acest scenariu, generalul în rezervă Silviu Predoiu a afirmat, ironic, că și el, în calitate de lider al partidului P.L.A.N. (Liga Acțiunii Naționale), poate fi luat în considerare pentru funcția de premier.

„Dacă domnul Tomac, în calitatea sa de președinte al unui partid care nu a intrat în Parlamentul României se califică, atunci mă calific și eu, în aceeași măsură, ba chiar peste, din prisma experienței manageriale”, a afirmat Silviu Predoiu la Marius Tucă- Show.

Consultările dintre Nicușor Dan și partide nu au produs niciun rezultat

Surse politice susțin că Eugen Tomac este propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Până la momentul actual, negocierile dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor parlamentare nu au produs niciun rezultat concret. Negocierile cu liderii partidelor parlamentare sunt dificile deoarece părțile trebuie să stabilească componența viitorului cabinet.

Una dintre opțiunile intens vehiculate este aceea a unui premier tehnocrat, un scenariu puțin agreat de partidele politice.

Căderea Guvernului a accentuat criza politică

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai, după adoptarea unei moțiuni de cenzură cu 281 de voturi, peste pragul necesar de 233. Cabinetul rămâne în funcție cu atribuții limitate până la formarea unui nou Executiv.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Consultările au loc într-un context politic fragmentat, în care partidele au transmis poziții divergente privind formula viitoarei majorități.

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