Eugen Tomac a fost luat la întrebări de protestatarul Marian Ceaușescu. Ce a spus premierul desemnat despre măsurile luate de Guvernul Bolojan

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat că eventualele corecții ale măsurilor fiscale adoptate de Ilie Bolojan ar putea fi realizate doar în urma consultării partidelor parlamentare. Într-un dialog cu protestatarul Marian Ceaușescu, Tomac a subliniat că „este de bun simț să îți asumi lucrurile bune care s-au întâmplat până acum”.

Întrebat de protestatarul Marian Ceaușescu dacă va continua măsurile adoptate de Guvernul Bolojan, Eugen Tomac a spus că a avut o întâlnire la PNL cu Bolojan și cu alți colegi din partid și a subliniat că lucrurile bune care s-au întâmplat până acum trebuie continuate.

„Chiar acum am avut o întâlnire la Partidul Național Liberal cu prim-ministrul Bolojan și colegii din PNL și cred că este de bun simț să îți asumi lucrurile bune care s-au întâmplat până acum și să le continui”, a spus premierul desemnat.

Tomac: Acolo unde putem corecta lucrurile le vom corecta

Referitor la măsurile fiscale adoptate de Ilie Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar, premierul desemnat a transmis că eventualele corecții ar putea fi făcute doar cu acordul partidelor politice. De a semenea, Tomac a recunoscut că România se află într-o situație dificilă.

„Eu sunt unul responsabil și am intrat în această cursă și am acceptat această responsabilitate. Înțeleg dificultatea prin care trece țara și evident că acolo unde putem corecta lucrurile le vom corecta. Anumite lucruri care pot fi corectate le voi face, dar asta discutând înainte și cu partidele pentru că este important să nu intrăm într-o zonă a populismului”, a declarat Eugen Tomac.

Au început negocierile pentru formarea Guvernului

Premierul desemnat Eugen Tomac a început, luni, seria consultărilor cu partidele politice pentru a obține susținerea necesară învestirii guvernul său tehnocrat. Cu doar zece zile la dispoziție pentru a strânge majoritatea necesară în Parlament, următoarele zile se anunță decisive pentru viitorul Executiv.

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