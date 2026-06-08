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Tomac îl laudă pe Bolojan pentru “reformele importante” și se angajează să le continue. Atunci de ce a mai fost demis Bolojan?

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Aflat la sediul PNL pentru a negocia cu liderii partidului susținerea parlamentară a guvernului „tehnic”, premierul desemnat, Eugen Tomac, a lăudat reformele lui Ilie Bolojan și s-a angajat să le continue.

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„Plec încrezător de la această întâlnire. Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante, ele trebuiesc continuate și eu sunt pregătit să duc mai departe cu foarte multă responsabilitate acest drum pe care România merge în clipa de față”, a declarat Eugen Tomac.

Întrebarea care se pune în acest caz este de ce a mai fost demis Ilie Bolojan, dacă succesorul său se angajează să meargă pe aceeași linie.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului” a trecut, în 5 mai, cu 281 de voturi „pentru”, din 431 de parlamentari prezenți.

Ilie Bolojan a fost demis cu un vot zdrobitor tocmai ca urmare a efectelor dezastruoase pentru economie ale reformelor pe care le-a promovat.  Detalii AICI.

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