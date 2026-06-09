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Eugen Tomac, după consultările cu grupul Uniți pentru România: „Guvernul pe care îl propun este un guvern format din profesioniști. Cred că este un moment potrivit să reducem numărul secretarilor de stat”

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Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat după întâlnirea cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, că este încrezător că va primi votul paralementarilor și a explicat că sunt deja colegi parlamentari care i-au spus deschis că i-a convins. Acesta a anunțat că viitorul Guvern pe care încearcă să îl formeze va avea o structură mai suplă, cu un număr redus de secretari de stat. 

Eugen Tomac a afirmat că a avut o întâlnire foarte bună cu parlamentarii după ce le-a prezentat lista de miniștrii pe care îi propune. Acesta a spus că i s-a părut extrem de important că toți parlamentarii cu care a avut discuții au venit cu propuneri concrete pentru îmbunătățirea programului de guvernare.

„Am avut o întâlnire foarte bună, un schimb de opinii cu privire la obiectivele pe care mi le-am propus pentru viitorul guvern. Am prezentat lista de miniștri pe care îi propun, până la ora actuală. Și ce mi s-a părut extrem de important, că toți parlamentarii cu care am discutat au venit cu propuneri concrete privind îmbunătățirea programului de guvernare”, a declarat Tomac după consultările cu parlamentarii grupului Uniți pentru România.

Premierul desemnat a dat asigurări că programul de guvernare va conține măsuri importante pentru relansarea economiei.

„I-am asigurat și pe colegii parlamentari și i-am asigurat și pe români că programul de guvernare cu care voi veni în Parlament are măsuri îndrăznețe în ceea ce privește relansarea economică”, a mai spus Eugen Tomac.

„Trebuie să acordăm mai multă atenție Agenției Naționale pentru Sport”

Tomac a apreciat drept interesantă propunerea de a înființa un Minister al Sportului și crede că trebuie să acordăm mai multă atenție Agenției Naționale pentru Sport și mai multe resurse pentru sportivii români.

„Mi s-a părut o propunere interesantă pe care nu am mai auzit-o până acum, propunerea de a acorda mai multă atenție sportului, nu voi înființa un minister al sportului pentru că nu vreau să creez noi structuri, dar cred că trebuie să acordăm mai multă atenție Agenției Naționale pentru Sport”.

„Cred că este un moment potrivit să reducem numărul secretarilor de stat”

De asemenea, Eugen Tomac a precizat că viitorul Executiv pe care încearcă să îl formeze va avea o structură mai suplă, cu un număr redus de secretari de stat și cu accent pe recrutarea de profesioniști din afara sferei politice.

„Guvernul pe care îl propun este un guvern format din profesioniști și își dorește să fie un guvern tehnic. Prin urmare, cred că este un moment potrivit să reducem numărul secretarilor de stat și angajamentul nostru este de a numi, inclusiv pentru pozițiile de secretari de stat, profesioniști dispuși ca pentru o perioadă de timp, probabil limitată, să-și desfășoare activitatea în cadrul Guvernului României. Am informat inclusiv conducerea PSD, PNL, USR despre această opțiune pe care o am pe masă”, a mai spus premierul desemnat după consultările cu grupul Uniţi pentru România.

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