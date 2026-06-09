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Condițiile PSD pentru a susține Guvernul Tomac. Ce trebuie să livreze noul premier și care sunt liniile roșii – SURSE

Cristian Lisandru
Condițiile PSD pentru a susține Guvernul Tomac. Ce trebuie să livreze noul premier și care sunt liniile roșii - SURSE
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Premierul desemnat Eugen Tomac – propunerea președintelui Nicușor Dan – a demarat discuțiile cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru alcătuirea noului guvern. Sarcina lui Tomac nu este una ușoară, cu atât mai mult cu cât ar putea prelua „pârghiile Executivului” după perioada „Austeritatea lui Bolojan”.

  • Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat că nu vede o „majoritate” la acest moment. În plus, a insistat că UDMR nici nu poate vota un guvern din care nu va face parte. (mai multe informații AICI)
  • La rândul său, Goeorge Simion, liderul AUR, a fost tranșant. Vrea suspendarea lui Nicușor Dan și consideră că desemnarea lui Eugen Tomac drept premier nu reprezintă o soluție pentru ieșirea din criza prin care trece România. (mai multe detalii AICI)

Social-democrații pun presiune pe Eugen Tomac

Sorin Grindeanu a declarat că PSD este deschis unui dialog cu Eugen Tomac, în vederea formării niului guvern. Dar promisiunea liderului social-democraților, potrivit surselor Gândul, vine „la pachet” cu mai multe condiții.

Două dintre aceste condiții pornesc chiar de la perioada de austeritate prin care a trecut România după ce Ilie Bolojan a devenit premier.

Sorin Grindeanu, presedintele PSD, alaturi de membrii delegatiei Partidului Social Democrat (PSD), sustine o declaratie de presa la finalul consultarilor cu premierul desemnat, Eugen Tomac, in Bucuresti, luni, 8 iunie 2026. RAUL STEF / MEDIAFAX FOTO

PSD, spun sursele Gândul, în exclusivitate, nu ar accepta creșteri de taxe sau taxe noi pentru micii antreprenori și pentru populație. Mai mult, PSD îi cere lui Eugen Tomac să implementeze rapid un pachet anti-inflație pentru cetățenii cu venituri mici și mijlocii.

„Concret”, au declarat sursele politice pentru Gândul, „PSD îi cere lui Eugen Tomac să accepte:

    1. Scăderea TVA la alimente și la medicamente
    2. Coș anti-inflație pentru produsele de strictă necesitate: extinderea plafonării adaosurilor comerciale și la produse nealimentare de strictă necesitate.
    3. Indexarea pensiilor de la 1 ianuarie
    4. Implementarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026
    5. Scăderea taxelor și stimulente la salariile mici și medii, pentru încurajarea muncii.

În plus, social-democrații doresc și eliminarea CASS de la mame, veterani și persoane cu dizabilități”, au declarat sursele Gândul.

Sorin Grindeanu, președintele PSD / Foto – Mediafax

Ce alte condiții pune PSD pentru a susține Guvernul Tomac

Condițiile de mai sus, puse de PSD – potrivit surselor Gândul – nu ar fi singurele.

Social-democrații ar dori și ca ajutoarele sociale să fie condiționate de capacitatea de a munci. Totodată, se dorește extinderea mecanismelor de taxare inversă în sectoarele cu risc ridicat de evaziune fiscală. În același timp, PSD îi cere lui Tomac extinderea facilităților fiscale pentru profitul care este reinvestit în dezvoltare, producție, tehnologie și inovare.

O altă condiție pusă de PSD lui Eugen Tomac – potrivit surselor Gândul – este legată de modul în care statul român își onorează obligațiile către contribuabili.

PSD vrea egalitate între stat și contribuabili. Iar statul român – dacă nu-și achită obligațiile către contribuabili, trebuie să fie obligat să plătească penalități. Sau datoriile statului se compensează cu cele ale contribuabililor.

Altă condiție pusă de social-democrați lui Tomac se referă la achitarea facturilor către firmele care au muncit pentru stat”, au mai declarat sursele Gândul, în exclusivitate.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, sustine o declaratie de presa la finalul consultarilor cu membri ai PSD privind sustinerea noului Executiv, in Bucuresti, luni, 8 iunie 2026. RAUL STEF / MEDIAFAX FOTO

O reformă administrativă reală în România

Lista condițiilor puse de PSD lui Eugen Tomac pentru ca social-democrații să voteze noul guvern este completată de una „fierbinte”. Serviciile ar trebui să fie mai eficiente în România, iar reforma administrativă să fie una reală. 

„Social democrații mai doresc servicii eficiente, nu doar tăieri. Se vrea și stimularea comasării comunelor mici, concomitent cu simplificarea și garantarea menținerii serviciilor publice pentru cetățeni”, au declarat sursele Gândul.

Dar asta nu e totul.

„PSD condiționează sprijinul pentru guvernul format de Eugen Tomac de „interdicția cumulului pensiei cu salariul pentru speciali și adoptarea legii.

Nu în ultimul rând, se dorește reluarea stimulării economice, conform principiului «Producem în România, Investim în România».

Social-democrații doresc implementarea Programului PSD, dar și completarea lui cu măsurile refuzate de premierul demis: garanții de stat pentru investiții, credite subvenționate pentru fermieri, contracte de energie pe termen lung pentru marii consumatori industriali, triplarea programului Rabla+”, au mai declarat surse politice, în exclusivitate pentru Gândul.

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