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Tomac e optimist după negocierile de până acum cu partidele: “Trebuie să ieșim din această logică de partizanat politic/”Nu vom mări taxe și impozite”

Ruxandra Radulescu
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Premierul desemnat, Eugen Tomac, a vorbit la Radio România Actualități, despre modul în care se desfășoară negocierile pentru formarea noului Guvern. Acesta a oferit și o reacție la acuzațiile pe care i le-a adresat edilul Ciprian Ciucu, referitor la o eventuală colaborare secretă cu PSD-ul.

„Da, eu am făcut ceea ce este necesar pentru a invita partidele să iasă din această logică a reținerii dintr-un motiv foarte simplu, pentru că sunt câteva urgențe care țin de termene precise în ceea ce privește activitatea Guvernului și fiecare zi pe care o avem fără un guvern învestit, afectează economia, afectează cetățenii României și evident că soluția pe care a propus-o președintele pentru a depăși acest blocaj este una de compromis și în întâlnirile pe care le-am avut ieri, atât cu reprezentanții PNL, USR, PSD și astăzi cu UDMR, am reiterat același lucru și anume disponibilitatea de a discuta atât pe programul de guvernare și inclusiv evident pe priorități pe care le avem pentru România, pentru că avem un termen precis pentru a închide janoanele pe PNRR și aici e 31 august, deci câteva săptămâni doar.

Ultima cerere de plată pentru PNRR este sfârșitul lunii septembrie, la începutul lunii octombrie avem prima tragere din programul SAFE, deci țara are câteva priorități urgente și evident că îmi doresc ca partidele să manifeste mai multă deschidere pentru că, până la urmă, împărțim în egală măsură responsabilitatea de a găsi o soluție corectă pentru a depăși acest moment de blocaj politic”, a declarat Eugen Tomac.

Eugen Tomac cere flexibilitate din partea partidelor politice

„Voi încerca în zile următoare să aduc toate argumentele necesare pentru a convinge partidele politice să fie mai flexibile, pentru că guvernul pe care îl propun este un guvern format din specialiști, oameni bine pregătiți, dispuși să-și asume responsabilitatea guvernării ţării într-un moment de criză”, a mai adăugat Tomac.

„În cursul zilei de mâine voi finaliza lista cabinetului”

„Probabil în cursul zilei de mâine voi finaliza lista cabinetului pe care vreau să-l formez, pentru că am foarte multe întâlniri, pe fiecare domeniu doresc să cunosc cât mai multe persoane bine pregătite, dispuse să-și asume responsabilitatea împreună cu mine, responsabilitatea guvernării și evident că cel mai probabil spre sfârșitul săptămânii vom depune atât programul, cât și lista cu cabinetul de miniștri la Parlamentul României”, a afirmat Eugen Tomac.

Tomac reacționează la acuzațiile lui Ciprian Ciucu

„Da, eu cred că trebuie să ieșim din această logică de partizanat politic. Eu sunt dispus să continui discuțiile cu colegii din Partidul Național Liberal și nu o să îi răspund domnului primar general, dumnealui este lider politic, are toată libertatea din lume de a face aprecieri sau interpretări politice.

Pentru mine cel mai important lucru este să conving partidele afiliate familiilor europene și care împărtășesc vectorul euroatlantic, să susțină deblocarea acestei situații prin învestirea unui guvern cu funcții depline pentru a putea lua măsuri urgente, astfel încât să nu pierdem banii europeni și să repornim economia.

Sunt dispus în continuare pentru că sunt un om de dialog, cred că în acest moment extrem de dificil avem nevoie de mai multă maturitate, luciditate și determinare în a lua decizii. Eu sunt pregătit să-mi asum această responsabilitate și evident că voi continua să insist în relația cu partidele politice, să manifeste mai multă deschidere și evident să ne susțină, și în măsura în care doresc, să contribuie inclusiv cu propuneri pentru programul de guvernare”, a mai adăugat premierul desemnat.

„În fruntea țării va exista un guvern care nu va mări taxe și impozite”

„Le-am prezentat tuturor partidelor cu care am avut întrevederi până acum obiectivele majore ale programului de guvernare și ele se regăsesc inclusiv în programul de guvernare al Guvernului Bolojan, deci, din acest punct de vedere, schimbări majore nu vor fi. Evident că vom încerca să dinamizăm lucrurile acolo unde credem că pot fi îmbunătățite, însă nu vom avea o abordare populistă în raport cu resursele publice.

Vrem ca românii să știe că în fruntea țării va exista un guvern aplicat pe priorități, care nu va mări taxe și impozite și evident că va încerca să fie cât mai prietenos cu mediul de afaceri, pentru că mediul de afaceri a suferit foarte mult în ultima perioadă, la fel ca și orice cetățean român care resimte efectele inflației și nu numai, și eu cred că orice comună din România care are minim 10 antreprenori este o comună vie, orice comună în care nu mai există niciun antreprenor este o comună moartă și noi avem nevoie de resursele pe care ni le pune gratis sau prin împrumut la dispoziție Uniunea Europeană, să le aducem în țară.

Și îmi propun să muncim șapte zile din șapte, pentru a nu pierde niciun ban oferit de Uniunea Europeană. În cazul în care nu vom avea un guvern învestit în următoarea perioadă, riscăm aceste pierderi și evident că consecințele sunt extrem de neplăcute și negative pentru România”, a mai precizat acesta.

„Primele trei măsuri țin de prioritățile noastre legate de PNRR”

„Primele trei măsuri țin de prioritățile noastre legate de PNRR. Sunt jaloane importante, legile sunt pregătite, ele trebuiesc fie asumate, fie transmise mai departe spre Parlament pentru a fi adoptate, pentru a nu pierde banii oferiți de Uniunea Europeană. Și, de asemenea, cred că este foarte important să tratăm cu foarte multă responsabilitate și seriozitate problema abandonului școlar.

Și în această direcție vom acționa cu foarte mult curaj, pentru că există soluții și mecanisme pe care doar trebuie să le facem mult mai bine funcționale, astfel încât copiii României să aibă un viitor aici, acasă, pentru că pe mine mă preocupă faptul că rata abandonului școlar este foarte mare, iar tinerii, după ce împlinesc 18 ani, primul gând pe care îl au în cea mai mare parte este să părăsească țara, or noi trebuie să începem să gândim în termeni… mult mai aplicați, politici care să încurajeze, să stimuleze angajarea tinerilor și evident să rămână în țară. Și pentru asta avem nevoie de repornirea economiei”, a conchis Eugen Tomac.

FOTO: Mediafax

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