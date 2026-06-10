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Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”

Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
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Eugen Tomac l-a invitat pe Ciprian Ciucu să vină alături de el în Guvern, după ce Primarul General al Capitalei l-a acuzat că aduce „tehnocrați roșii” în guvern.

După ce a fost acuzat de Ciprian Ciucu că aduce în guvern „tehnocrați roșii”, adică persoane impuse de PSD, Eugen Tomac l-a chemat pe acesta să i se alăture pentru redresarea României. Premierul desemnat a declarat că s-ar bucura ca Primarul General al Capitalei să i se alăture.

„M-aș bucura să lucrăm împreună”

„M-aș bucura foarte mult ca domnul primar Ciucu să vină în Guvern, m-aș bucura să lucrăm împreună în Guvernul României. Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem. Cetățenii români au obosit cu lozincile și vor ca România să fie guvernată.”, a declarat Eugen Tomac, la B1 TV.

Ciprian Ciucu a criticat propunerile avansate de Eugen Tomac pentru viitorul Executiv, susținând că unele dintre numele vehiculate sunt „tehnocrați roșii”, adică apropiate de PSD. De asemenea, Primarul Capitalei a spus că PNL nu va vota un guvern cu PSD și că acest fapt include și persoanele care sunt sau au fost apropiate Partidului Social Democrat.

„Nu vom vota un guvern cu PSD”

„Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că domnul Tomac a venit cu o listă de propuneri care nouă ne sunau a fi niște tehnocrați roșii. Noi am spus că nu vom vota un guvern cu PSD, nu vom mai participa la nicio formulă de guvernare cu PSD, dar asta include și acele persoane care sunt apropiate, au fost apropiate de-a lungul timpului de către PSD.

Mi s-a părut destul de mare coincidența ca fix portofoliile pe care le-a avut PSD până acum în guvernul Bolojan să fie ocupate de oameni pe care altfel nu ar fi avut cum să îi găseasca cineva cu profilul lui Tomac sau Nicușor Dan, în afara faptului de a le fi servite de PSD”, a spus Ciprian Ciucu, la Digi24.

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