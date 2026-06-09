Ziua 2 de consultări. Cum a negociat Tomac cu UDMR, Grupul Minorităților, Uniți pentru România, PACE și POT: “Voi continua oricât va fi nevoie”

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a continuat, marţi, seria discuţiilor cu partidele, în vederea obţinerii numărului necesar de voturi pentru învestirea Guvernului. Acesta s-a întâlnit cu reprezentanții UDMR, ai Minorităților Naționale, dar și cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, PACE și POT. Miercuri, Tomac ar urma să finalizeze formula de Cabinet, iar săptămâna viitoare să ceară votul Parlamentului.

Eugen Tomac nu a finalizat încă lista miniștrilor

Premierul desemnat a anunțat marți că lista miniștrilor propuși să facă parte din noul Guvern nu a fost încă terminată. Acesta a transmis că va mai avea o serie de discuții și miercuri pentru finalizarea listei Guvernului.

„Mai sunt discuții astăzi și mâine pentru a finaliza lista cabinetului pe care îl voi propune, pentru Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției și Ministerul Energiei”, a declarat premierul desemnat.

Oficialul a mai spus că viitorul Guvern pe care încearcă să îl formeze va avea o structură mai suplă, cu un număr redus de secretari de stat și cu accent pe recrutarea de profesioniști din afara sferei politice.

„Cred că este un moment potrivit să reducem numărul secretarilor de stat și angajamentul nostru este de a numi, inclusiv pentru pozițiile de secretari de stat, profesioniști dispuși ca pentru o perioadă de timp, probabil limitată, să-și desfășoare activitatea în cadrul Guvernului României. Am informat inclusiv conducerea PSD, PNL, USR despre această opțiune pe care o am pe masă”.

UPDATE 19:25: Anamaria Gavrilă, şefa POT, a afirmat, după discuțiile cu premierul desemnat, Eugen Tomac, că înțelege de ce președintele Nicușor Dan a venit cu o propunere de premier și a subliniat că există un blocaj în ceea ce privește miniștri de pe lista premierului desemnat.

„Faptul că domnul președinte Nicușor Dan a propus un premier, un premier pe care partidele politice, PSD și AUR, cele mai mari partide din România și cele care au inițiat moțiunea de cenzură nu și-au asumat să propună un premier și să guverneze, așa cum ar fi fost corect față de cetățenii cei mulți care îi votează, înțelegem deci de ce domnul președinte a venit cu o propunere”.

De asemenea, Gavrilă a spus că i-a propus lui Eugen Tomac să vină cu un Guvern de Uniune Națională în care el să fie premier, iar miniștrii desemnați să fie de la toate partidele parlamentare.

„În același timp, vedem că este un blocaj în ceea ce privește miniștrii de pe lista domnului Tomac iar propunerea noastră a fost următoarea: Dacă cu adevărat suntem într-o situație dificilă ca țara, dacă nu este doar o sperietoare, atunci trebuie ca toate partidele parlamentare să își asume guvernarea. I-am propus așadar domnului Tomac să vină cu un Guvern de Uniune Națională în care dânsul să fie premier, însă miniștrii să fie de la toate partidele parlamentare”.

UPDATE 19:20: Eugen Tomac a închieat discuțiile cu POT. Premierul desemnat a transmis că după a doua zi de negocieri are speranța că există o perspectivă de a ieși „din această stare de blocaj”.

„Am avut o nouă discuție în programul meu pentru ziua de astăzi de dialog cu parlamentarii. Am prezentat prioritățile cabinetului. Am explicat de ce consider că această situație prin care trecem poate fi deblocată doar prin investirea unui guvern format din profesioniști. Sunt pregătit să răspund în continuare tuturor întrebărilor primite din partea membrilor parlamentului care doresc să discute cu mine. Cred că este obligația mea să ofer deschiderea și timpul necesar pentru a explica de ce România în momentul de față are nevoie de soluția pe care eu o propun și pe care evident am acceptat-o cu multă responsabilitate din partea domnului președinte Nicușor Dan”. „Faptul că am avut o discuție consistentă, atât în cursul zilei de astăzi și în orele următoare cu reprezentanții tuturor partidelor politice, cu reprezentanți din grupurile parlamentare din parlament, cu deputati și senatori neafiliați care au acceptat invitația mea de a avea un dialog îmi dă speranța că această poziție pe care au solicitat-o de a analiza și de a nu respinge oferta pe care am făcut-o, evident că îmi dă speranță că există o perspectivă de a ieși din această stare de blocaj și voi continua și mâine și oricât va fi nevoie să lupt pentru constituirea acestei majorități necesare pentru investirea unui nou Guvern”.

UPDATE 18:30: Premierul desemnat a ieșit de la discuțiile cu parlamentarii grupului PACE – Întâi România.

„Am avut o nouă întâlnire la grupul senatorilor și parlamentarilor PACE. Am ascultat cu multă atenție probeleme pe care le-au ridicat. Cred că parte din chestiunile discutate reflectă în mod obiectiv frământările românilor. Am discutat despre agricultură, despre îngrijorările pe care le-au cetățenii cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia viitorul Guvern. I-am asigurat pe domnii senatori și deputați că viitorul guvern nu va mări taxe și impozite. Suntem conștienți de efortul pe care l-au făcut cetățenii români până în prezent”. „Voi continua în această seară să am mai multe întâlniri și, evident, după această zi, după întâlnirile pe care le-am avut până în prezent, pot să vă spun că încep să fiu din ce în ce mai încrezător că există o perspectivă pentru a ieși din acest blocaj în care ne aflăm acum. Voi reveni și mâine la Parlament pentru a mă întâlni cu parlamentarii cu care am stabilit și voi discuta oricât va fi nevoie și voi încerca să explic oricât va fi necesar pentru că este un moment de maximă responsabilitate față de România”, a spus Eugen Tomac.

UPDATE 17:10: Eugen Tomac a încheiat discuțiile cu reprezentanții grupului Uniți pentru România.

„Evident că îmi doresc şi voi continua seria de întâlniri şi cu alte grupuri parlamentare, tocmai pentru a-i convinge că, pentru a depăşi acest moment de impas în care se află societatea românească, merită să-mi acorde încrederea şi votul”, a spus Tomac la Parlament.

„Eu cred că trebuie să avem mai multă grijă de sportivii români şi nu voi înfiinţa un Minister al Sportului, pentru că nu vreau să creez noi structuri, dar cred că trebuie să acordăm mai multă atenţie Agenţiei Naţionale pentru Sport şi mai multe resurse pentru sportivii români, inclusiv pentru a-i încuraja să participe la cât mai multe competiţii. Deci, o discuţie foarte bună şi încrezătoare”.

UPDATE 16:10: Premierul desemnat a terminat discuțiile cu reprezentanții minorităților.

„Consider că minoritățile naționale sunt o bogăție pentru România și evident că îmi doresc să continui colaborarea pe care mi-o propun cu minoritățile din țara noastră. Voi continua discuțiile cu Grupul Minorităților Naționale pentru că le-am promis că voi reveni ori de câte ori voi fi invitat pentru că îmi doresc ca programele, proiectele ce vizează păstrarea identității, culturale, lingvistice, religioase ale minorităților din țara noastră să fie consistent susținute”.

UPDATE 14:20: De la ora 15:00, încep negocierile cu Grupul Minorităţilor Naţionale, iar, la ora 16:00, Eugen Tomac va purta discuții cu „Uniţi pentru România”. De la ora 17:00 sunt programate consultările cu PACE, iar de la 18:00 cu POT.

UPDATE 11:40 Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, după discuțiile cu premierul desemnat, Eugen Tomac, că, la momentul de față, nu i s-au dat motive pentru a vota un Guvern din care UDMR nu face parte.

„Este aproape imposibil să votăm un Guvern după ce am fost dați afară dintr-un Guvern prin moțiune de cenzură. Nu se leagă. Avem nevoie de argument pentru că nu suntem masochiști politici. Nu putem vota un Guvern din care nu facem parte”, a declarat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor consideră că decizia președintelui de a propune un tehnocrat în funcția de premier demonstrează că acesta nu are încredere în niciun partid politic.

„Un om politic să conducă un Guvern tehnocrat, un om politic trebuie să conducă un Guvern politic.

Dacă vii cu un tehnocrat înseamnă că nu ai încredere în niciun partid politic.

Astăzi nu putem promite un vot pentru formarea acestui Guvern”, a mai precizat Hunor. „Astăzi nu văd majoritatea cu care trece”

Kelemen Hunor a menționat că la acest moment, nu crede că Eugen Tomac va strânge o majoritate pentru formarea unui Guvern.

„Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.

Singura decizia pe care eu la acest moment o exclud, este de a vota împotriva unui Guvern”, a declarat Kelemen Hunor.

La întrebarea cu privire la scenariul unui Guvern cu premier tehnocrat și miniștrii politici, Kelemen a răspuns că „ar fi o variantă mai bună”.

UPDATE: 11:00 Eugen Tomac a afirmat, după discuțiile cu Kelemen Hunor, că partidele politice trebuie să dea dovadă de mai multă flexibilitate la acest moment.

„Eu cred că trebuie să fim raționali și trebuie să înțelegem un lucru elementar, că în momentul de față avem nevoie de un guvern învestit cu puteri depline. Situația de blocaj nu face decât foarte mult rău României” „Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. în această direcție am dus discuția și ieri și o voi duce și astăzi de nevoia de a fi un pic mai flexibili și să nu fim mai catolici decât Papa. Pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac, este guvernul României”, le-a transmis premierul desemnat liderilor politici. „Un Guvern format în afara partidelor parlamentare va avea atâta viață, cât va vrea Parlamentul. Președintele a propus această soluție pentru că partidele nu au venit cu altă soluție.

În acest moment prioritățile sunt clare: jaloanele stabilite prin PNRR, altfel pierdem miliarde de euro”, a declarat Eugen Tomac.

FOTO: Gândul

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