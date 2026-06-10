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Eugen Tomac, precizări despre rolul lui Radu Burnete în echipa sa: „Lucrăm în fiecare zi”. Ce spune legat o posibilă cooptare în Executivul său

Gilda Popa
Eugen Tomac și Nicușor Dan / Foto - Mediafax
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Premierul desemnat Eugen Tomac a infirmat informațiile potrivit cărora Radu Burnete, consilierul președintelui Nicușor Dan,  ar urma să ocupe o funcție în viitorul Executiv. El a precizat că acesta va rămâne la Palatul Cotroceni. Deși participă activ la discuțiile privind formarea noului Cabinet, Burnete a decis să își continue activitatea ca și consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale.

În același timp, Tomac a anunțat că desemnarea viitorului ministru al Finanțelor este aproape finalizată și că numele acestuia ar putea fi făcut public chiar joi, subliniind importanța portofoliului într-un context economic dificil și în efortul de menținere a țintei de deficit bugetar.

Burnete a declarat miercuri că îl susține pe Eugen Tomac

Radu Burnete este unul dintre cei mai cunoscuți specialiști români în politici economice și relația cu mediul de afaceri. Fost director executiv al Confederației Patronale Concordia, el a fost numit în 2025 consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale, după ce anterior a lucrat în domeniul consultanței și al reprezentării investitorilor și patronatelor.

Consilierul economic al lui Nicușor Dan, Radu Burnete,

Tomac a explicat că Burnete continuă să îl sprijine în această perioadă, însă a ales să își desfășoare activitatea în continuare la Palatul Cotroceni, lângă președinte. De altfel, consilierul președintelui a afirmat miercuri că îl sprijină pe Eugen Tomac.

„Ţara noastră are nevoie să fie guvernată cu puteri depline în aceşti ani atât de dificili. […] Mi-aş dori ca partidele fostei coaliţii guvernamentale să reflecteze foarte bine la votul pe care-l au de dat săptămâna viitoare în Parlament. Eugen Tomac şi-a asumat cu temeritate o misiune foarte complicată şi sper că partidele vor acţiona responsabil şi vor da ţării un guvern stabil cel puţin până când vor reuşi să coaguleze o nouă formulă politică pro-occidentală, pro-europeană, pro-americană. […] Eugen, ai tot sprijinul meu!”, a scris Burnete pe Facebook.

„Nu l-am anunțat pe domnul Burnete niciodată”

Întrebat la B1TV despre informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă numire a lui Radu Burnete în Executiv, premierul desemnat a negat că acesta ar fi fost vreodată anunțat oficial pentru o funcție.

“Nu l-am anunțat pe domnul Burnete niciodată. Trăim într-o țară liberă, presa are această libertate de a se informa din surse, de a intui.

Cu domnul Burnete lucrez în fiecare zi, ajută foarte mult echipa pe care o formez în această perioadă, dar decizia domniei sale este de a rămâne alături de domnul președinte la Palatul Cotroceni, unde face o treabă foarte bună.”

Când va fi anunțat viitorul ministru al Finanțelor

Eugen Tomac a vorbit și despre una dintre cele mai importante funcții din viitorul Cabinet, cea de ministru al Finanțelor. Acesta a precizat că au avut loc numeroase discuții pentru desemnarea persoanei care va prelua portofoliul și că o decizie finală ar putea fi comunicată chiar în cursul zilei de joi.

“Am avut foarte multe întâlniri pentru poziția de ministru de Finanțe și probabil în cursul zilei de mâine vom și anunța cu cine mergem mai departe.

În linii mari știm exact cu cine vrem să construim echipa mai departe. Ministrul de Finanțe este foarte important într-o perioadă de criză, unde avem nevoie de mulți bani și de multă prudență pentru că, evident, este esențial să ne menținem în ținta de deficit de 6,2% pentru 2026, dar cel mai probabil în cursul zilei de mâine voi anunța exact pe cine propun pentru funcția de ministru a Finanțelor”, a spus Tomac

Premierul desemnat a subliniat că România traversează o perioadă complicată din punct de vedere economic, iar viitorul ministru va avea un rol esențial în gestionarea finanțelor publice și în respectarea țintei de deficit bugetar.

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