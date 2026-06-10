Rezumatul zilei 3 de negocieri, în varianta lui Tomac: „Sunt deschis şi hotărât să merg mai departe”

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a anunțat, miercuri seară, într-o postare pe rețelele sociale, că își menține decizia de a solicita votul de încredere al Parlamentului pentru Guvernul pe care îl propune și a subliniat că Executivul este format din profesioniști cu obiective clare: stabilitatea politică, relansarea economică și menținerea parcursului pro-occidental al României.

Mesajul lui Eugen Tomac vine după ce președintele Nicușor Dan a făcut un apel public către partidele parlamentare să trateze cu responsabilitate actualul moment politic. Premierul desemnat a reiterat mesajul președintelui, acela că România are nevoie de stabilitate, dialog și de un Guvern funcțional.

„În aceste zile, mesajul responsabilităţii a fost exprimat clar şi de preşedintele Nicuşor Dan: România are nevoie de stabilitate, de dialog şi de un Guvern funcţional. În acelaşi spirit, am continuat consultările cu partidele politice, parlamentari, senatori şi deputaţi, pentru a răspunde solicitărilor primite şi pentru a construi un compromis necesar”, a transmis Eugen Tomac pe Facebook.

Programul de guvernare va include propunerile partidelor

Premierul desemnat a precizat în mesajul său că programul de guvernare care urmează să fie trimis Parlamentului va include măsuri rezultate din dialogul cu formațiunile politice și parlamentarii consultați.

„Programul de guvernare cu care vom merge în Parlament va include propuneri concrete rezultate din aceste discuții, pentru că România are nevoie de soluții serioase și aplicate”.

„Sunt deschis și hotărât să merg mai departe”

De asemenea, Eugen Tomac susține că rămâne deschis dialogului și este hotărât să continue demersurile pentru formarea unei majorități parlamentare. În finalul mesajului, acesta a subliniat că interesul țării trebuie să fie mai presus decât orice calcul politic.

„Sunt deschis și hotărât să merg mai departe pe linia pe care mi-am asumat-o. Guvernul pe care îl propun este format din profesioniști și are ca obiectiv stabilitatea, relansarea economică și păstrarea direcției pro-occidentale a țării. În momente ca acesta, interesul României trebuie să fie deasupra oricărui calcul politic”.

Nicușor Dan face apel la partide să susțină Guvernul Tomac

După întrevederea cu premierul desemnat, președintele Nicușor Dan a făcut un apel public către partidele parlamentare să trateze cu responsabilitate actualul moment politic. Șeful statului a explicat că decizia desemnării lui Eugen Tomac a venit în contextul în care partidele nu mai reușeau să poarte un dialog direct și nu au prezentat o alternativă viabilă pentru formarea Guvernului.