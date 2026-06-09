Eugen Tomac, reacție la acuzațiile lui Ciprian Ciucu: „Nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic”

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a reacționat marți, după discuțiile cu Grupul Minorităților Naționale, la acuzațiile aduse de prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu cu privire la apropiații PSD-ului aflați pe lista sa de miniștri. Tomac a transmis că nu va răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent de partid și a subliniat că, în calitate de premier desemnat, are liberatea să-și aleagă echipa pe care o formează.

Întrebat despre acuzațiile venite dinspre PNL că proteja interesele Partidului Social-Democrat, dar și de acuzațiile primarului Ciprian Ciucu, potrivit cărora Tomac ar fi avut întâlniri ascunse și neasumate cu PSD, premierul desemnat a spus că a avut foarte multe întâlniri oficiale și întâlniri informale cu lideri politici din toate formațiunile parlamentare.

„În ultimele zile am avut foarte multe întâlniri oficiale și informale cu lideri politici din toate formațiunile parlamentare. Sunt un om care cunoaște foarte bine mediul politic, cunosc foarte bine sensibilitățile care există între partide, prin urmare nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent din partidul în care provine. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în calitate de premier desemnat, am această libertate, de a-mi alege echipa pe care o formez și pe care o susțin și, evident, îmi doresc să o promovez în relația cu partidele cărora le cer votul pentru a învesti un guvern funcțional.”, a spus Eugen Tomac.

„România are nevoie în momentul de față de un guvern cu puteri depline”

De asemenea, Eugen Tomac a făcut apel la toate formațiunile politice să fie deschise în continuare spre dialog pentru că cuvântul cheie este „responsabilitate față de România”

„România are nevoie în momentul de față de un guvern cu puteri depline și fac apel din nou la toate formațiunile politice să fie deschise în continuare spre dialog pentru că cuvântul cheie în aceste zile este responsabilitatea față de România”, a declarat premierul desemnat.

Ciprian Ciucu l-a acuzat pe Tomac că ar fi avut „întâlniri ascunse cu PSD”

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și vicepreședintele PNL, i-a transmis un mesaj pe Facebook premierului desemnat în care îl acuză că ar fi avut discuții ascunse cu liderii PSD, privind crearea noului Guver. Edilul susține că a ajuns la această concluzie, după ce a văzut lista miniștrilor propuși de Tomac.

„Dragă domnule premier desemnat Eugen Tomac, vă scriu aceste rânduri în urma întâlnirii de astăzi ca dovadă de respect, așa că voi fi direct. Ceea ce dumneavoastră nu ați făcut astăzi. Am niște semne de întrebare destul de mari, pentru că lista miniștrilor pe care ni i-ați prezentat astăzi este cusută cu ață alb-fosforescentă”.

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