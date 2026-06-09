Ciprian Ciucu îl acuză pe Eugen Tomac că ar fi avut „întâlniri ascunse cu PSD”: Nu ne luați de proști

Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului și vicepreședintele PNL, i-a transmis un mesaj pe Facebook premierului desemnat, Eugen Tomac, în care îl acuză că ar fi avut discuții ascunse cu liderii PSD, privind crearea noului Guvern. Edilul susține că a ajuns la această concluzie, dupa ce a văzut lista miniștrilor propuși de Tomac.

„Dragă domnule premier desemnat Eugen Tomac, vă scriu aceste rânduri în urma întâlnirii de astăzi ca dovadă de respect, așa că voi fi direct. Ceea ce dumneavoastră nu ați făcut astăzi. Am niște semne de întrebare destul de mari, pentru că lista miniștrilor pe care ni i-ați prezentat astăzi este cusută cu ață alb-fosforescentă.

Primul semn de întrebare

Ne-ați spus astăzi că ați ținut să vă întâlniți prima dată cu PNL. Eu nu cred acest lucru, adică eu cred că ați avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD.

De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi… Dar fisa mi-a picat atunci când ne-ați spus despre dl. Ionaș la M. Dezvoltării. Nu aveți cum să-mi explicați prin ce proces decizional ați ajuns la dl. Ionaș, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost.

Cel de-al DOILEA semn de întrebare

Pe lista pe care ne-ați prezentat-o sunt și membri ai PNL. Fără funcții mari, dar cu istorie lungă în PNL. Fără sprijinul nostru, sunt acolo la inițiativa dvs. Acum este vorba despre cele două doamne dar vor mai fi și alții.

Și v-am spus chiar astăzi ce se va întâmpla: cum PSD are bani și plătește presa mult, va împinge narativul că guvernul dvs. este guvernul PNL și USR.

Se vor folosi de două, trei, patru nume cu o istorie în PNL și ne va pune guvernul dvs. în brațe, fără ca noi să fim parte a procesului prin care ați fost desemnat să faceți guvernul. Fix scenariul Cioloș! PSD vă va ataca, iar noi, mai cu bun simț, nu vă vom ataca. Am mai văzut filmul acesta.

Cel de-al TREILEA semn de întrebare

Scenariul cu acel alt premier „tehnic” care va fi nominalizat în locul dvs. dacă nu veți reuși, mizându-se pe faptul că unii parlamentari nu vor alegeri anticipate de frică că nu vor mai prinde Parlamentul.

Asta îmi arată o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere.

Cu toată stima pe care v-o port, cu toată admirația pe care o am pentru domnii Papahagi, Burnete, Niculescu… Vă rog, aveți decența și nu ne luați de proști. PSD a făcut deja această greșeală! Arătați-ne un minim de respect și nu ne insultați inteligența.

Ne leagă o oarecare istorie; din deferență măcar, poate ar fi trebuit să discutați pe cinstite cu noi. Să ne spuneți limitările, constrângerile — le știm și noi. Dar nu așa, pentru că nu așa se câștigă încrederea. Încrederea se câștigă spunând adevărul, discutând deschis. Am avertizat din timp că nu vom accepta tehnicieni roșii, deci… nu trebuia. P.S. Sper că apreciați că spun deschis și asumat ceea ce am de spus și nu dau pe surse ca alții”, a transmis Ciprian Ciucu pe Facebook.

Tomac mizează pe discuțiile de marți pentru formarea unei majorități

Premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat, luni seară, că sunt legitime condiţiile partidelor şi are disponibilitate pentru dialog cu toate formațiunile pro-occidentale. Acesta și-a propus ca marți să încheie consultările, urmând ca miercuri să stabilească calendarul final.

Premierul desemnat a adăugat că speră să găsească înțelegere dincolo de disputa politică și a precizat că va discuta cu fiecare parlamentar dispus să susțină „obiectivele pe care le promovează”.

FOTO: Mediafax

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