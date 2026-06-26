Filiera germană de la conducerea României. Ce îi unește pe Siegfried Mureșan, Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu, Dragoș Anastasiu și Dominic Fritz

„Comisia Europeană a propus României o alocare de aproximativ 60 de miliarde de euro pentru următorii șapte ani”, declara europarlamentarul Sigfried Mureșan – propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier – în mai 2026. De altfel Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al UE (2028–2034) cunoaște, mai bine decât oricine, regulile distribuției banilor europeni. Aceasta ar fi și miza declarată a mandatului său la șefia Guvernului, dacă președintele Nicușor Dan îl va nominaliza.

GÂNDUL a analizat sfera de influență filogermană construită în jurul noului pol de putere executivă propus de triada politică PNL-USR-UDMR. Care ar putea continua direcția deja inițiată de Guvernul Bolojan.

Filiera germană din tabloul de bord al României

Sigfried Mureșan s-a născut în Hunedoara, „dintr-o mamă germană și un tată român”, își menționează europarlamentarul originea etnică chiar în prima frază din autobiografia de pe pagina grupului Partidului Popular European. Educația și carieră profesională sunt construite în mediu filogerman: studii la Academia de Studii Economice (secția germană), master la Universitatea Humboldt din Berlin, stagiu și apoi trei ani de activitate în Bundestag – consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene, Gunther Krichbaum (CDU), urmate de funcții de conducere în Partidul Popular European și Parlamentul European. Sfera sa principală de influență: Bruxelles, PPE, rețea de fundații germane (Konrad-Adenauer-Stiftung -CDU, Hanns-Seidel-Stiftung – CSU), Wilfried Martens Centre și mediul politico-administrativ german.

Premierul demis Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că Mureșan „e o soluție pentru România”. La rândul său, liderul PNL este puternic conectat pe filiera germană. De altfel decizia lui Bolojan de a direcționa cea mai mare parte din prima tranșă împrumutată prin Programul SAFE către compania nemțească Rheinmetall a fost salutată în presa din Germania. Este vorba despre contractele de înzestrare militară de 5,7 miliarde de euro semnat cu statul român la începutul lunii iunie. De altfel Guvernul Bolojan a anunțat vineri că România preia soluţia tehnică dezvoltată de Germania pentru implementarea portofelului digital.

„Germania first” la Palatul Victoria

Oana Gheorghiu, vicepremierul demis din Cabinetul Bolojan, a fost acuzată în mai de trafic de influență în scandalul „mailurilor exploratorii” după ce a trimis mai multe mesaje către instituții cheie ale statului în numele companiei germane Schwarz, așa cum a dezvăluit GÂNDUL. Contactele cu grupul Schwarz/Schwarz Digits ar fi vizat instituții strategice inclusiv ADR și STS. Dezvăluirile vin după ce, în februarie, ea a lăudat public Germania pentru digitalizare și a sugerat că România ar trebui să „învețe” modelul german după o întâlnire cu ambasadoarea Angela Ganninge.

Dominic Fritz, cetățean german, a studiat științe politice și administrative la Universitatea din Konstanz și deține un master în Studii de Post-Conflict de la Universitatea din York, Marea Britanie. Fritz a fost șef de cancelarie în perioada 2016-2019 pentru fostul președinte al Germaniei Horst Kohler și a venit pentru prima oară în Timișoara când avea 19 ani. Din septembrie 2020, Dominic Fritz este primarul orașului Timișoara. A devenit cetățean român în decembrie 2025.

Dragoș Anastasiu, fost vicepremier însărcinat cu reforma statului în cabinetul Bolojan scria în iulie 2025 pe Facebook despre prima sa vizită oficială ca vicepremier: „a fost chiar în Germania – țara în care am locuit 14 ani, am studiat medicina și unde s-a născut (și trăiește) fiica mea”. Anastasiu, care a făcut afaceri importante în Germania și ulterior în conexiune cu filiera germană de business, a demisionat din Guvern în iulie 2025 după ce numele său a fost legat de scandalul mituirii unui funcționar ANAF. El ocupă funcția de președinte al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane.

Banii SAFE și noua alocare bugetară a UE, miza mandatului noului Guvern

Propunerea lui Sigfried Mureșan pentru funcția de premier apare într-un moment în care România urmează să direcționeze cele mai mari investiții europene din istoria sa, prin PNRR, SAFE și viitorul buget multianual al Uniunii Europene (2028-2034). Pentru prima dată se discută despre nominalizarea unui profil politic aproape integral construit în interiorul instituțiilor europene, iar agenda pe care o aduce în România este cea a marilor instrumente financiare europene, nu cea a administrației interne. Interesant este că europarlamentarul vorbește despre SAFE aproape exclusiv în termeni economici și industriali, nu în cheia securității sau a consolidării NATO.

În același timp, discursul lui Mureșan este exclusiv orientat către UE. dacă președintele Nicușor Dan a folosit constant sintagma „guvern pro-occidental” – care include, așa cum a explicat președintele, cei trei piloni de politică externă ai României – Europa, SUA și NATO, Siegfried Mureșan vorbește despre un guvern „realmente pro-european prin acțiune”.

„Noi ne-am făcut datoria, evident desemnarea este în mâinile preşedintelui României şi aşteptăm următorii paşi, dar dorinţa noastră este ca România să aibă un guvern competent şi nu orice guvern ar fi un guvern bun pentru România, noi vrem în guvern care să fie realmente pro-european prin acţiune”, a declarat vineri Siegfried Mureșan.

„Astăzi ne-am respectat acest angajament. PNL, împreună cu USR și UDMR, îl propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru”, a scris liberalul Ionel Bogdan pe Facebook cu puțin timp înainte ca propunerile partidelor sa ajungă pe masa președintelui Nicușor Dan.

Mureșan ar putea fi primul premier fără experiență în politica internă

Dacă va fi desemnat premier, Siegfried Mureșan va fi probabil primul șef al Guvernului României care vine direct din centrul mecanismelor financiare ale Uniunii Europene și care va administra tocmai instrumentele europene pe care le-a negociat în ultimii ani. Tot în această perioadă, companiile germane se numără printre cei mai prezenți investitori privați în sectoarele românești considerate infrastructură critică – energie, industrie, transport, digitalizare și apărare.

„Am fost unul dintre cei trei negociatori şefi ai Parlamentului European pentru Mecanismul european de redresare şi rezilienţă din care sunt finanţate PNRR-urile tuturor statelor membre, ştiu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes PNRR şi am încredere că, alături de colegii din PNL, USR şi UDMR,(…) putem încheia cu succes PNRR (…) Dacă urgenţele ţării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere conştient fiind că sunt domeniile în care am lucrat şi că pot sprijini”, a adăugat Mureşan.

Parcursul politic al lui Mureșan evidențiază însă o limită importantă. Incontestabil, este unul dintre cei mai influenți europarlamentari români la Bruxelles. Însă nu a ocupat până acum funcții executive în administrația românească. Nu a fost ministru, primar, președinte de consiliu județean sau parlamentar național și nu a coordonat un aparat administrativ comparabil cu cel al Guvernului României.

Siegfried Mureșan este un politician care negociază la vârf marile fluxuri financiare europene. Iar România urmează să gestioneze unele dintre cele mai mari investiții europene din istoria sa, prin PNRR, SAFE și viitorul buget multianual.