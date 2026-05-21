Prima pagină » Actualitate » Cum a izbucnit scandalul „traficului de influență” Gheorghiu. De la ziua 1, când Gândul publică „emailurile exploratorii”, până la ziua 8, când DNA anunță că deschide dosar penal

Cum a izbucnit scandalul „traficului de influență” Gheorghiu. De la ziua 1, când Gândul publică „emailurile exploratorii”, până la ziua 8, când DNA anunță că deschide dosar penal

Cum a izbucnit scandalul „traficului de influență” Gheorghiu. De la ziua 1, când Gândul publică „emailurile exploratorii”, până la ziua 8, când DNA anunță că deschide dosar penal
Oana Gheorghiu continuă războiul cu Petrișor Peiu: De ce nu îi lăsăm pe români să cumpere acțiuni la bursă?
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Dezvăluirea Gândul conform căreia Oana Gheorghiu a trimis mai multe emailuri către instituții cheie ale statului în numele companiei germane Schwarz a culminat cu deschiderea unui dosar penal la DNA în care procurorii investighează posibile fapte de trafic de influență. Ziarul prezintă cronologia evenimentelor, de la ziua 1, la ziua 8.

Ziua 1. Gândul publică emailurile trimise de Oana Ghoerghiu către ADR și STS, în numele Schwarz Group

Pe data de 13 mai 2026, Gândul dezvăluie că vicepremierul Oana Gheorghiu, acum demis, a făcut presiuni asupra mai multor instituții în interesul grupului german Schwarz, rezultă din mai multe documente consultate de Gândul. În luna februarie, Gheorghiu a trimis mai multe emailuri de pe adresa oficială a Guvernului în care întreba diferite instituții dacă sunt interesate de serviciile oferite de gigantul german. Serviciile ar fi urmat să fie oferite de Schwarz Digits, o filială a grupului. Schwarz deține și Kaufland sau Lidl. Coincidență sau nu, Kaufland a fost un donator extrem de generos în campaniile ONG-ului Oanei Gheorghiu și a finanțat cu 250.000 de euro unul dintre proiecte.

Vicepremierul confirmă, culmea, pentru Gândul, că acest lucru s-a întâmplat, dar susține că nu a făcut trafic de influență.

Ziua 2. Scandalul ia amploare. Fostul șef ADR rupe tăcerea și anunță la Gândul că se gândește să depună plângere penală

Fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) a povestit, în exclusivitate pentru Gândul, despre presiunile pe care le-a resimțit din partea vicepremierului, acum demis, Oana Gheorghiu. El a spus că ia în calcul să depună plângere penală, pentru că faptele Oanei Gheorghiu ar putea echivala cu traficul de influență. Gândul a publicat în exclusivitate mailul trimis de Oana Gheorghiu la ADR pentru a sonda dacă instituția este interesată de produsele gigantului german Schwarz. Dar este mai mult de atât.

Sindicatul angajaților de la Palatul Victoria cere demiterea ministrului Economiei, Irineu Darău, și a vicepremierului Oana Gheorghiu.

În urma dezvăluirilor Gândulconfirmate chiar de vicepremier, SAALG transmite faptul că demnitarii s-au folosit de autoritatea funcției pentru a deschide „culoare instituționale” unui operator privat.

Contactele cu grupul Schwarz/Schwarz Digits ar fi vizat instituții ale statului, inclusiv ADR și STS. Explicațiile oficiale – că demersul a fost „exploratoriu” – sunt considerate ca insuficiente, de sindicat.

Ziua 3. Ilie Bolojan sare în apărarea Oanei Gheorghiu

Premierul demis Ilie Bolojan a vorbit, vineri, la HotNews, despre scandalul în care e implicat vicepremierul Oana Gheorghiu, acuzată de trafic de influență în scandalul „mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul, în care întreba ADR și STS dacă ar putea să-și ofere serviciile pentru un grup privat german. Bolojan a subliniat nu este nimic anormal. „Nu consider că doamna Gheorghiu a făcut ceva ilegal sau imoral”, a spus el.

Ziua 4. Scandalul escaladează. Angajații Guvernului anunță grevă japoneză ca protest la suspiciunile legate de Oana Gheorghiu. Vicepremierul demis atacă Gândul

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului anunță că, începând de luni, declanșează greva japoneză, în semn de protest față de vicepremierul interimar Oana-Clara Gheorghiu. Vicepremierul este acuzat de trafic de influență în scandalul „mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul, în care întreabă ADR și STS dacă sunt interesate de produsele Schwarz.

Vicepremierul demis Oana Gheorghiu continuă războiul cu Gândul și presa care a publicat dezvăluirile despre presiunile pe care le-a făcut în favoarea grupului german Schwarz. A publicat un nou text pe Facebook, dar plin de greșeli factuale, începând cu numele și numărul de angajați ai grupului german în România, pe care l-a crescut de 20 de ori. Gândul demontează minciunile Oanei Gheorghiu și aduce date noi în scandalul cu acuzații de trafic de influență Gheorghiu-Schwarz.

Ziua 5. Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”

Dragoș Anastasiu, vicepremierul care a demisionat după ce a recunoscut că a dat „șpaga pentru supraviețuire”, i-a sărit în ajutor Oanei Gheorghiu, sâmbătă seară, în cadrul unei emisiuni de la B1 TV.  În contextul scandalului legat de emailurile „exploratorii” trimise de Oana Gheorghiu către instituții cheie ale statului, pe care le întreba dacă sunt interesate de contracte cu compania germană Schwarz, Dragoș Anastasiu a spus că ar fi făcut la fel. Subiectul a fost dezvăluit în premieră de către Gândul.

Ziua 7. Fostul șef ADR lansează o nouă acuzație împotriva Oanei Gheorghiu și depune plângere la DNA

Scandalul legat de suspiciunile de trafic de influență exercitat de vicepremierul Oana Gheorghiu în favoarea grupului german Schwarz Group ia amploare. Culisele acestui caz, care atestă o abordare riscantă pentru echilibrul instituțional al României, au implicații până în Republica Moldova. Miza este uriașă: renunțarea la „Platforma Națională de Interoperabilitate – PNI”, aprobată printr-o Hotărâre de Guvern semnată de fostul ministru al Economiei Radu Miruță, și implementarea în țara noastră a modelului M-Connect din țara vecină. Fără licitație publică, așa cum prevede legea. Care, în plus, nici nu respectă reglementările de la Bruxelles și ale PNRR. Gândul a stat de vorbă cu președintele demis al ADR, Dragoș Vlad, pentru a reface traseul unui demers foarte asemănător cu afacerea Schwarz, instrumentat de vicepremierul României. Acesta ne-a explicat de ce lanțul de acțiuni derulate sub tutela Oanei Gheorghiu converg către un plan bine pus la punct, care vizează confiscarea soluțiilor tehnologice ale statului, deplin corelate cu cerințele PNRR. 

Fostul președinte al Agenției pentru Digitalizarea României, dat afară de Oana Gheorghiu, a făcut plângere la DNA pentru presiunile la care ar fi fost supus din partea vicepremierului.

Dezvăluirea despre emailurile trimise de Oana Gheorghiu la STS și ADR a fost făcută de către Gândul, iar anunțul depunerii plângerii penale la Antena3.

Ziua 8. DNA a deschis dosar penal în cazul Oana Gheorghiu, dezvăluit de Gândul

Procurorii DNA au deschis un dosar penal in rem și încep audierile în cazul Oana Gheorghiu – fostul șef al ADR, Dragoș Vlad, după ce acesta a depus ieri o plângere penală și alte probe împotriva vicepremierului şi ministrului Economiei, Irineu Darău, potrivit Mediafax.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Trafic de influență în Guvernul Bolojan? Vicepremierul Oana Gheorghiu, apeluri către instituții ale statului și către un serviciu secret pentru grupul german din care face parte și Kaufland, care a donat pentru Dăruiește Viață. Gândul publică mailul trimis de Gheorghiu

Oana Gheorghiu confirmă dezvăluirea Gândul despre emailurile către ADR și STS în care se interesa dacă instituțiile vor să cumpere produsele Schwarz Digits. Spune că nu a făcut trafic de influență

După dezvăluirea Gândul, sindicatul angajaţilor din Guvern cere demisia vicepremierului Oana Gheorghiu şi a ministrului Darău: „Nu sunt agenţi comerciali”

Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul “mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul: nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral. Bolojan le ia apărarea și nemților de la Schwarz

Oana Gheorghiu atacă Gândul. Sugerează că publicația noastră este plătită să o denigreze și publică un text plin de greșeli factuale despre Schwarz. Gândul îi demontează minciunile și publică date noi

Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”

Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA pentru trafic de influență. Cazul a fost dezvăluit de Gândul

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1547. Kievul se pregătește de un eventual atac dinspre Belarus. Ce ordin a dat Zelenski
07:31
Război în Ucraina, ziua 1547. Kievul se pregătește de un eventual atac dinspre Belarus. Ce ordin a dat Zelenski
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Adevărul despre anularea alegerilor se știe și va ieși la suprafață când va trebui”
07:30
Călin Georgescu: „Adevărul despre anularea alegerilor se știe și va ieși la suprafață când va trebui”
ACTUALITATE 21 Mai, calendarul zilei: Ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena și Zilele Constanței. Este înființată FIFA
07:15
21 Mai, calendarul zilei: Ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena și Zilele Constanței. Este înființată FIFA
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Numele lui Călin Georgescu a fost invocat de noi în întâlnirea cu Nicușor Dan”
07:00
Dan Dungaciu: „Numele lui Călin Georgescu a fost invocat de noi în întâlnirea cu Nicușor Dan”
ACTUALITATE Valentin Stan: Bolojan stă agățat de scaunul de la guvern și are impresia că poate guverna România împotriva poporului și a Parlamentului
06:30
Valentin Stan: Bolojan stă agățat de scaunul de la guvern și are impresia că poate guverna România împotriva poporului și a Parlamentului
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „Ilie Bolojan nu va mai fi președintele partidului, atunci când va fi numit un alt liberal în funcția de premier”
23:00
Viorel Cataramă: „Ilie Bolojan nu va mai fi președintele partidului, atunci când va fi numit un alt liberal în funcția de premier”
Mediafax
Nicușor Dan, consultări astăzi cu liderii grupurilor parlamentare şi parlamentarii neafiliaţi
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Plouă zile la rând în București. Pe ce dată trece potopul, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
De ce ne refuză Germania trupele, deși trimite Patriot în Turcia? Cum poate Bucureștiul să forțeze mâna Berlinului
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Lora, amenințată cu MOARTEA! A cerut protecția Poliției
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Femeile singure care își cumpără locuințe spun că independența financiară le afectează viața amoroasă
COMUNICAT Comunicat | Alive Capital a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu Ministerul Energiei, pentru implementarea proiectului „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEF Frumușeni”
08:00
Comunicat | Alive Capital a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu Ministerul Energiei, pentru implementarea proiectului „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEF Frumușeni”
FLASH NEWS O nouă zi de consultări la Cotroceni pentru desemnarea premierului. Nicușor Dan discută cu parlamentarii „Uniți pentru România”, „PACE” și neafiliați
07:59
O nouă zi de consultări la Cotroceni pentru desemnarea premierului. Nicușor Dan discută cu parlamentarii „Uniți pentru România”, „PACE” și neafiliați
FLASH NEWS Jeff Bezos cere eliminarea taxelor pentru milioane de americanii din două mari categorii sociale: „Ar trebui să fie zero”
07:54
Jeff Bezos cere eliminarea taxelor pentru milioane de americanii din două mari categorii sociale: „Ar trebui să fie zero”
APĂRARE Groenlanda revine în centrul strategiei SUA. Emisarul lui Trump anunţă planuri noi în Arctica: „E timpul să revenim acolo”
07:24
Groenlanda revine în centrul strategiei SUA. Emisarul lui Trump anunţă planuri noi în Arctica: „E timpul să revenim acolo”
FLASH NEWS Rareș Bogdan critică inițiativa lui Bolojan de a opri proiectul României cu SUA de la Doicești: „Situația mi se pare halucinantă”
07:24
Rareș Bogdan critică inițiativa lui Bolojan de a opri proiectul României cu SUA de la Doicești: „Situația mi se pare halucinantă”
ANALIZĂ EXCLUSIV Dacă Delia Velculescu e în cărți pentru funcția de premier, înseamnă că suntem pe buza prăpastiei? Economiștii dau verdictul despre „Doamna de fier” a FMI și despre o posibilă intervenție a Fondului în România
06:00
Dacă Delia Velculescu e în cărți pentru funcția de premier, înseamnă că suntem pe buza prăpastiei? Economiștii dau verdictul despre „Doamna de fier” a FMI și despre o posibilă intervenție a Fondului în România

Cele mai noi

Trimite acest link pe