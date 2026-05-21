Cum a izbucnit scandalul „traficului de influență” Gheorghiu. De la ziua 1, când Gândul publică „emailurile exploratorii”, până la ziua 8, când DNA anunță că deschide dosar penal

Dezvăluirea Gândul conform căreia Oana Gheorghiu a trimis mai multe emailuri către instituții cheie ale statului în numele companiei germane Schwarz a culminat cu deschiderea unui dosar penal la DNA în care procurorii investighează posibile fapte de trafic de influență. Ziarul prezintă cronologia evenimentelor, de la ziua 1, la ziua 8.

Ziua 1. Gândul publică emailurile trimise de Oana Ghoerghiu către ADR și STS, în numele Schwarz Group

Pe data de 13 mai 2026, Gândul dezvăluie că vicepremierul Oana Gheorghiu, acum demis, a făcut presiuni asupra mai multor instituții în interesul grupului german Schwarz, rezultă din mai multe documente consultate de Gândul. În luna februarie, Gheorghiu a trimis mai multe emailuri de pe adresa oficială a Guvernului în care întreba diferite instituții dacă sunt interesate de serviciile oferite de gigantul german. Serviciile ar fi urmat să fie oferite de Schwarz Digits, o filială a grupului. Schwarz deține și Kaufland sau Lidl. Coincidență sau nu, Kaufland a fost un donator extrem de generos în campaniile ONG-ului Oanei Gheorghiu și a finanțat cu 250.000 de euro unul dintre proiecte.

Vicepremierul confirmă, culmea, pentru Gândul, că acest lucru s-a întâmplat, dar susține că nu a făcut trafic de influență.

Ziua 2. Scandalul ia amploare. Fostul șef ADR rupe tăcerea și anunță la Gândul că se gândește să depună plângere penală

Fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) a povestit, în exclusivitate pentru Gândul, despre presiunile pe care le-a resimțit din partea vicepremierului, acum demis, Oana Gheorghiu. El a spus că ia în calcul să depună plângere penală, pentru că faptele Oanei Gheorghiu ar putea echivala cu traficul de influență. Gândul a publicat în exclusivitate mailul trimis de Oana Gheorghiu la ADR pentru a sonda dacă instituția este interesată de produsele gigantului german Schwarz. Dar este mai mult de atât.

Sindicatul angajaților de la Palatul Victoria cere demiterea ministrului Economiei, Irineu Darău, și a vicepremierului Oana Gheorghiu.

În urma dezvăluirilor Gândul, confirmate chiar de vicepremier, SAALG transmite faptul că demnitarii s-au folosit de autoritatea funcției pentru a deschide „culoare instituționale” unui operator privat.

Contactele cu grupul Schwarz/Schwarz Digits ar fi vizat instituții ale statului, inclusiv ADR și STS. Explicațiile oficiale – că demersul a fost „exploratoriu” – sunt considerate ca insuficiente, de sindicat.

Ziua 3. Ilie Bolojan sare în apărarea Oanei Gheorghiu

Premierul demis Ilie Bolojan a vorbit, vineri, la HotNews, despre scandalul în care e implicat vicepremierul Oana Gheorghiu, acuzată de trafic de influență în scandalul „mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul, în care întreba ADR și STS dacă ar putea să-și ofere serviciile pentru un grup privat german. Bolojan a subliniat nu este nimic anormal. „Nu consider că doamna Gheorghiu a făcut ceva ilegal sau imoral”, a spus el.

Ziua 4. Scandalul escaladează. Angajații Guvernului anunță grevă japoneză ca protest la suspiciunile legate de Oana Gheorghiu. Vicepremierul demis atacă Gândul

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului anunță că, începând de luni, declanșează greva japoneză, în semn de protest față de vicepremierul interimar Oana-Clara Gheorghiu. Vicepremierul este acuzat de trafic de influență în scandalul „mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul, în care întreabă ADR și STS dacă sunt interesate de produsele Schwarz.

Vicepremierul demis Oana Gheorghiu continuă războiul cu Gândul și presa care a publicat dezvăluirile despre presiunile pe care le-a făcut în favoarea grupului german Schwarz. A publicat un nou text pe Facebook, dar plin de greșeli factuale, începând cu numele și numărul de angajați ai grupului german în România, pe care l-a crescut de 20 de ori. Gândul demontează minciunile Oanei Gheorghiu și aduce date noi în scandalul cu acuzații de trafic de influență Gheorghiu-Schwarz.

Ziua 5. Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”

Dragoș Anastasiu, vicepremierul care a demisionat după ce a recunoscut că a dat „șpaga pentru supraviețuire”, i-a sărit în ajutor Oanei Gheorghiu, sâmbătă seară, în cadrul unei emisiuni de la B1 TV. În contextul scandalului legat de emailurile „exploratorii” trimise de Oana Gheorghiu către instituții cheie ale statului, pe care le întreba dacă sunt interesate de contracte cu compania germană Schwarz, Dragoș Anastasiu a spus că ar fi făcut la fel. Subiectul a fost dezvăluit în premieră de către Gândul.

Ziua 7. Fostul șef ADR lansează o nouă acuzație împotriva Oanei Gheorghiu și depune plângere la DNA

Scandalul legat de suspiciunile de trafic de influență exercitat de vicepremierul Oana Gheorghiu în favoarea grupului german Schwarz Group ia amploare. Culisele acestui caz, care atestă o abordare riscantă pentru echilibrul instituțional al României, au implicații până în Republica Moldova. Miza este uriașă: renunțarea la „Platforma Națională de Interoperabilitate – PNI”, aprobată printr-o Hotărâre de Guvern semnată de fostul ministru al Economiei Radu Miruță, și implementarea în țara noastră a modelului M-Connect din țara vecină. Fără licitație publică, așa cum prevede legea. Care, în plus, nici nu respectă reglementările de la Bruxelles și ale PNRR. Gândul a stat de vorbă cu președintele demis al ADR, Dragoș Vlad, pentru a reface traseul unui demers foarte asemănător cu afacerea Schwarz, instrumentat de vicepremierul României. Acesta ne-a explicat de ce lanțul de acțiuni derulate sub tutela Oanei Gheorghiu converg către un plan bine pus la punct, care vizează confiscarea soluțiilor tehnologice ale statului, deplin corelate cu cerințele PNRR.

Fostul președinte al Agenției pentru Digitalizarea României, dat afară de Oana Gheorghiu, a făcut plângere la DNA pentru presiunile la care ar fi fost supus din partea vicepremierului.

Dezvăluirea despre emailurile trimise de Oana Gheorghiu la STS și ADR a fost făcută de către Gândul, iar anunțul depunerii plângerii penale la Antena3.

Ziua 8. DNA a deschis dosar penal în cazul Oana Gheorghiu, dezvăluit de Gândul

Procurorii DNA au deschis un dosar penal in rem și încep audierile în cazul Oana Gheorghiu – fostul șef al ADR, Dragoș Vlad, după ce acesta a depus ieri o plângere penală și alte probe împotriva vicepremierului şi ministrului Economiei, Irineu Darău, potrivit Mediafax.

