Florentin Pandele reacționează după decizia lui Nicușor Dan de a contesta la CCR legea care transformă în municipiu orașul Voluntari: „Am citit cu uimire și mâhnire comunicatul Administrației Prezidențiale”

Primarul din Voluntari, Florentin Pandele, transmite într-un comunicat argumentele care, în opinia sa, stau la baza declarării orașului său în municipiu. În principal, primarul vorbește de oportunități de finanțare nerambursabilă și neagă orice posibilitate de majorare a taxelor. Asta după ce legea de transformare a orașului în municipiu a fost votată de Parlament dar președintele a contestat-o. Nicușor Dan a transmis ieri o sesizare Curții Constituționale prin care cere declararea neconstituțională a legii care transformă orașul Voluntari în municipiu.

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”Pentru bunăstarea locuitorilor săi, nu în defavoarea lor”

”Localitatea Voluntari se poate transforma în municipiu pentru bunăstarea locuitorilor săi, nu în defavoarea lor! Am citit cu uimire și mâhnire comunicatul Administrației Prezidențiale, privind sesizarea Curții Constituțională privind legea votată de Parlamentul României”, scrie primarul în comunicat.

Florentin Pandele solicită o analiză a deciziei și cere să fie aplicată aceeași măsură orașului Voluntari, ca în cazul celorlalte localități din România care au devenit municipii.

”Sunt convins că președintele României, ca fost primar al Capitalei, știe realitatea localității noastre și că dezvoltarea orașului a fost majoră cel puțin în ultimul deceniu. În plus, situația demografică reală este diferită de statistici: dacă în rapoarte, orașul Voluntari are aproape 50.000 de locuitori, în fapt, aici locuiesc peste 125.000 de persoane, care încă domiciliază în acte în alte localități, în special în București. Sunt peste 50.000 de unități locative pe raza localității. Există municipii în România care au între 8 și 15 mii de locuitori.

”Locuitorii din Voluntari nu vor plăti taxe mai mari”

”Deși simt că mă repet, o voi face de câte ori va fi nevoie: locuitorii din Voluntari nu vor plăti taxe mai mari, dacă orașul va deveni cândva municipiu. Da, transformarea ar da dreptul autorităților locale să majoreze taxele și impozitele locale, însă nu în mod obligatoriu. Noi am anunțat dinainte că nu vom majora, pentru că nu acesta are scopul demersului nostru. Statutul de municipiu ar aduce orașului beneficii administrative, economice și financiare, toate în interesul locuitorilor săi’‘, precizează Pandele.

Primarul își motivează cererea în principal prin faptul că municipiile beneficiază de finanțări europene și fonduri nerambursabile, cum este Programul Operațional Regional, pentru regenerare urbană, mobilitate (transport public electric, piste de biciclete) sau infrastructură.

”Doar o treime din municipii au universități”

”Înțeleg că ni se reproșează că nu avem pe raza orașului sedii de universități și propriul depozit de deșeuri. Cu date, nu toate municipiile existente în România au astfel de facilități și, totuși, sunt municipii. Mai exact, din cele 103 municipii, doar circa 35 au filiale de universități și doar puțin peste 40 au depozit de deșeuri. Dacă discutăm strict de deșeuri, nici măcar București nu are propria groapă de gunoi”, precizează Pandele.

El dă exemple precum Universitatea Tehnică de Construcții București și Academia de Poliție, aflate la distanțe de 4 km și 8 km de Voluntari, dar și Universitatea București, la 7 km, cu legături permanente de transport public.

”Orașul Voluntari este un pol de dezvoltare locală”

”Găzduiește numeroase companii naționale și multinaționale prestigioase (IT, bănci, auto, servicii), sedii ale ambasadelor sau reședințe ale ambasadorilor străini. De asemenea, are cea mai amplă rețea educațională din România, cu peste 30 de creșe, grădinițe, școli și licee, de stat și private, cu programe de before și after-school, masă caldă, inclusiv cele mai mare campusuri școlare american și britanic din țară”, declară Florentin Pandele.

Primarul încheie comunicatul cu precizarea că solicită reanalizarea contestației și că transformarea orașului în municipiu nu va atrage taxe mai mari ci oportunități de finanțare nerambursabilă.

Nicușor Dan, sesizare la CCR, privind transformarea orașului Voluntari în municipiu

Președintele României, Nicușor Dan, a sesizat ieri Curtea Constituțională a României (CCR) în legătură cu legea prin care orașul Voluntari, din județul Ilfov, lipit de București, ar urma să fie declarat municipiu. Actul normativ a fost adoptat de Parlament în luna septembrie și trimis șefului statului pentru promulgare. Voluntari, localitate aflată în imediata vecinătate a Bucureștiului, este administrată de primarul Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea.

Ce argumente aduce președintele

Nicușor Dan aduce șase argumente principale în sesizarea transmisă Curții Constituționale pe 22 octombrie 2026, prin care cere declararea ca neconstituțională a legii care transformă orașul Voluntari în municipiu.

1. Transformarea în municipiu ar duce la creșterea impozitelor locale;

2. Referendumul din 2004 este prea vechi;

3. Un referendum din 2009 a indicat o opțiune diferită: Voluntariul a votat să fie Sectorul 7 al Bucureștiului;

4. Voluntari nu îndeplinește toate condițiile legale pentru a deveni municipiu;

5. Datele prezentate de Primărie sunt incomplete sau contradictorii;

6. Actualul Consiliu Local nu a reconfirmat propunerea