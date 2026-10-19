Florin Birta, căruia Bolojan i-a lăsat moștenire Oradea, nu a ratat ocazia să-i ridice o statuie premierului demis. După valul de laude, declară că PNL este pierdut fără Bolojan

Primarul liberal al Oradei, Florin Birta, a transmis un mesaj pe rețelele sociale după ultimul discurs al lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Edilul nu a ratat ocazia să-i ridice o statuie premierului demis, pe care l-a descris drept un patriot și un lider preocupat de binele țării. După valul de laude, Birta a sugerat că viitorul Partidului Național Liberal depinde de susținerea pe care liberalii i-o vor acorda lui Bolojan.

Într-un mesaj elogios postat pe Facebook, primarul Oradei susține că românii vor înțelege abia după plecarea lui Bolojan valoarea acestuia și că vor resimți lipsa sa de la conducerea țării. Pentru Birta, fostul premier reprezintă modelul liderului care ia decizii dificile, chiar și atunci când acestea nu sunt populare.

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„Sunt oameni pe care ajungi să-i apreciezi cu adevărat abia după ce nu-i mai ai în fruntea țării. Iar Ilie Bolojan va fi, cu siguranță, unul dintre ei. Sunt convins că România și românii îi vor simți lipsa și vor înțelege valoarea unui om care a ales să facă ceea ce trebuie, nu ceea ce este popular”, a scris Florin Birta pe Facebook.

„Ilie Bolojan este un patriot, un om corect, un om al faptelor”

Primarul liberal continuă seria laudelor și susține că fostul șef al Guvernului este un patriot și un om al faptelor. Acesta spune că Bolojan a demonstrat că administrația poate avea la bază seriozitatea, responsabilitatea și respectul față de banul public. Edilul mai spune că, deși unele decizii ale lui Ilie Bolojan nu au fost pe placul tuturor, valoarea unui lider se vede în timp, prin ceea ce lasă în urma sa.

„Ilie Bolojan este un patriot, un om corect, un om al faptelor, care a demonstrat că administrația se poate face cu seriozitate, responsabilitate și respect față de banul public. Poate că nu toți i-au apreciat deciziile și poate că nu toate măsurile au fost ușor de acceptat. Dar adevărata valoare a unui lider se vede în timp, prin ceea ce lasă în urmă. Oamenii corecți nu sunt întotdeauna cei mai comozi, dar sunt cei de care avem cea mai mare nevoie”.

Birta mizează pe revenirea șefului PNL în prim-planul politicii

Mesajul moștenitorului Primăriei Oradea nu se rezumă doar la bilanțul laudativ al mandatului de premier. Florin Birta mizează pe o revenire a lui Bolojan în prim-planul politicii, mai înțelept, mai determinat și „cu același curaj de a face ceea ce este bine pentru țară”.

„Dacă acest capitol se încheie acum, nu înseamnă că povestea lui s-a terminat. Dimpotrivă, cred că Ilie Bolojan va reveni. Mai puternic, mai înțelept, cu și mai multă determinare și cu același curaj de a face ceea ce este bine pentru țară”. Primarul Oradei susține că Partidul Național Liberal este pierdut fără Bolojan În finalul mesajului, Florin Birta leagă direct viitorul PNL de Ilie Bolojan și de principiile pe care acesta le promovează. Primarul Oradei le transmite liberalilor că trebuie să rămână alături de fostul premier dacă vor să aibă un viitor politic.