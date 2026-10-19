Ilie Bolojan a susținut astăzi ultima sa conferință de presă în care și-a luat adio de la miniștrii și de la angajații Guvernului și a vorbit despre deciziile pe care le-a luat în calitate de ministru. La finalul conferinței, premierul interimar a fost întrebat de Gândul dacă suma de 6.000 de euro, pe care Primăria Oradea a plătit-o pentru prestația Andreei Esca și a bloggerului Otravă la festivalul FESTIFALL, reprezintă o cheltuială justificată, în contextul măsurilor de austeritate și al presiunii asupra banului public.

Întrebat de reporterul Gândul cum comentează plata celor 6.000 de euro către vedeta PRO TV și influencerul care au participat la evenimentul din Oradea, Ilie Bolojan a refuzat să comenteze direct decizia Primăriei Oradea. Premierul interimar a invocat autonomia administrăților locale în stabilirea bugetelor și a precizat că fiecare autoritate răspunde pentru modul în care folosește banii publici.

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Bolojan a pasat responsabilitatea către administrația locală

Premierul interimar nu a oferit un punct de vedere clar cu privire la suma plătită de Primăria Oradea pentru participarea celor două vedete la FESTIFALL. Bolojan a sublinat, în schimb, că administrațiile locale își stabilesc propriile bugete și răspund în fața cetățenilor pentru modul în care alocă fondurile publice.

„Fiecare autoritate locală, fiecare administrație publică din România își stabilește bugetele, își stabilește activitățile în limita bugetelor pe care le are. Guvernul României nu are competența să intervină în modul în care consiliile județene sau municipale sau orășenești stabilesc aceste bugete. Și fiecare răspunde, din punct de vedere legal, vizavi de modul în care își păstrează banii și, în ultimul rând, răspunde în fața cetățenilor pentru ceea ce face cu banii pe care îi alocă”, a declarat Ilie Bolojan.

Gândul a dezvăluit cum a fost risipit banul public la festivalul FESTIFALL de la Oradea

Gândul a dezvăluit, în exclusivitate, că festivalul FESTIFALL, organizat la Oradea în perioada 9–11 octombrie 2026, a beneficiat de un buget de 2,47 milioane de lei, din bani publici. Evenimentul a marcat „Ziua Orașului”, iar printre invitați s-au numărat mai multe vedete PRO TV. O parte dintre cheltuielile pentru festival au fost direcționate către contracte de promovare, inclusiv cel care a vizat un moment cu Andreea Esca și bloggerul Otravă.

Conducerea Primăriei Oradea a alocat, în plin „an al austerității”

La această sumă s-au adăugat sponsorizările de 346.000 de lei atrase de echipa Visit Oradea.

Visit Oradea a primit, în acest an, peste 15 milioane de lei din partea Consiliului Local.

De la știri și „butoane”, la platane. Un show cât un jurnal de seară

Pentru o oră și jumătate pe scenă, momentul cu Andreea Esca și blogger-ul Otravă a fost răsplătit cu aproximativ 6.000 de euro.

Pe scena festivalului FESTIFALL au mai urcat și alte vedete PRO TV: Horia Brenciu, Andra și Smiley, alături de mai mulți artiști, precum Alexandra Căpitănescu, Bosquito, Mira și, nu în ultimul rând, celebrul muzician israelian Asaf Avidan, care, în urmă cu o lună, a primit cetățenia română.

Gândul i-a solicitat primarului Florin Birta informații despre sumele cu care au fost remunerați artiștii – dar și Andreea Esca de la Pro TV, cea care a urcat pe scenă în seara zilei de 10 octombrie.

Andreea Esca și-a făcut apariția pe scena din Piața Ferdinand alături de influencerul Otravă (Cristian Șimonca).

Conform programului oficial anunțat de Visit Oradea , intervalul alocat pentru „Andreea Esca & Otravă” a fost de la 20:00 la 21:30, respectiv un show de 90 de minute.

„Andreea Esca & Otravă”, remunerați cu 31.578 lei + TVA

În urma solicitării Gândul, primarul Florin Birta a redirecționat întrebările către APTOR (Visit Oradea). Potrivit informațiilor furnizate în exclusivitate, APTOR nu a încheiat un contract cu trustul Pro TV, ci a contactat artiștii „în mod individual”, inclusiv pe Andreea Esca.

Astfel, pentru Horia Brenciu, Mira – au legături puternice cu postul PRO TV, atât prin colaborări trecute și prezente, cât și prin apariții comune recente – și „Andreea Esca & Otravă” s-au plătit următoarele sume comunicate de APTOR: