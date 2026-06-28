Fostul ministru al Sănătății dezvăluie că Bolojan a blocat angajarea medicilor în spitalele din România. Mii de specialiști au ajuns șomeri

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că premierul demis, Ilie Bolojan, a blocat ocuparea posturilor de medici în spitalele de stat, sub pretextul „reformei”. Potrivit lui Rogobete, decizia premierului a lăsat 2000 de medici fără un loc de muncă, în timp ce spitalele se confruntau cu lipsa de personal.

„Hai să aprindem puțin lumina. Pentru că, dacă tot acesta este sloganul pe care s-au cheltuit milioane în ultimele săptămâni, măcar să vorbim și despre realitate”, spune Rogobete.

„Ca fost ministru al Sănătății am semnat peste 2.000 de diplome de medic specialist. Peste 2.000 de tineri care au terminat rezidențiatul, au promovat examenul de specialitate și au primit recunoașterea oficială a profesiei prin semnătura mea.

Știți ce au primit mai departe? În foarte multe cazuri, șomeri”, precizează fostul demnitar, într-o postare pe Facebook.

„Nu a fost de acord cu scoaterea la concurs a posturilor de care spitalele aveau disperată nevoie”

Potrivit lui Alexandru Rogobete, responsabil pentru această situație este premierul demis, Ilie Bolojan, care a refuzat scoaterea la concurs a posturilor de medici în spitalele de stat.

„De ce? Pentru că nu a fost de acord cu scoaterea la concurs nici măcar a posturilor de care spitalele aveau disperată nevoie. Pentru că făcea „reformă”, menționează fostul ministru.

„Managerii de spitale îmi spuneau că nu mai au cu cine acoperi gărzile”

Bolojan a blocat angajările medicilor, deși managerii de spitale au sesizat la Ministerul Sănătății faptul că duc lipsă de personal specializat.

„În aceeași perioadă, managerii de spitale îmi spuneau că nu mai au cu cine acoperi gărzile. Pacienții aveau dreptate când cereau medici. Colegii mei aveau dreptate când cereau locuri de muncă. Iar eu eram între cele două tabere, încercând să găsesc soluții acolo unde alții blocau deciziile”, mai adaugă Rogobete.

„Domnule Bolojan, opriți-vă. Lăsați România să meargă înainte prin fapte, nu prin etichete”

„Reforma nu înseamnă să oprești sistemul. Reforma înseamnă să-l faci să funcționeze mai bine.

Nu faceți nicio reformă.

O reformă adevărată se măsoară în rezultate, nu în sloganuri.

Domnule Bolojan, opriți-vă. Lăsați România să meargă înainte prin fapte, nu prin etichete”, transmite fostul ministru al Sănătății.

Guvernul Bolojan a făcut tăieri masive de personal la începutul anului

La sfârșitul lunii februarie, Guvernul Bolojan a adoptat două ordonanțe de urgență care vizau tăieri masive în aparatul de stat. Potrivit deciziei, 13.000 de funcționari din Primării si Consilii Judetene urmau să fie dați afară, precum și 6000 de consilieri din cabinetele demnitarilor.

Bolojan: „Avem multe spitale unde peste 90% din buget este dedicat salariilor”

În noiembrie 2025, Bolojan se declara nemulțumit de sistemul medical și spunea că multe spitale alocă peste 90% din buget pentru salarii și sporuri.

„Avem multe spitale unde peste 90% din buget este dedicat salariilor. Cât mai rămâne pentru medicamente, combaterea infecțiilor nosocomiale, dotări, analize?”, spunea acesta.

Bolojan a fost demis în luna mai 2026, prin moțiune de cenzură. România se află la acest moment în criză politică, întrucât partidele nu au reușit să ajungă la un acord, privind susținerea unui premier.