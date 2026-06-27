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Rogobete îl invită pe Bolojan pe holurile unei secții de oncologie: „La patul bolnavului nu există propagandă”

Rogobete îl invită pe Bolojan pe holurile unei secții de oncologie: „La patul bolnavului nu există propagandă”
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Alexandru Rogobete îl invită pe Ilie Bolojan pe holurile unei secții de oncologie, cu scopul de a observa modul în care se desfășoară lucrurile într-un loc în care oamenii caută să își recapete sănătatea. Fostul ministru al Sănătății îl îndeamnă pe Bolojan să se oprească din „calcule și negocieri” și să se alăture unei discuții „fără orgolii și calcule politice”.

Invitația deschisă a lui Alexandru Rogobete vine după ce Ilie Bolojan a susținut că deficitul bugetar a scăzut cu peste 40%, în primele 5 luni ale lui 2026. El mai susținuse că statul începe să își controleze mai bine cheltuielile și consideră că măsurile actuale sunt necesare pentru stabilizarea finanțelor publice. Vezi AICI detaliile.

Mesajul lui Alexandru Rogobete. Sursă foto: Facebook

Fostul ministru al Sănătății a lansat o invitați deschisă către Ilie Bolojan cu scopul de a-i arăta realitatea de pe holurile spitalelor. El l-a invitat să pășească pe holurile unei secții de oncologie și să intre în dialog cu un pacient care așteaptă să își primească tratamentul. Alexandru Rogobete susține că problemele din sănătate trebuie înțelese direct, nu doar din rapoarte sau negocieri politice. El mai afirmă că prioritatea ar trebui să fie nevoile oamenilor și îi solicită lui Bolojan să pună aceste probleme pe primul plan.

„La patul bolnavului nu există propagandă. Nu există sondaje. Nu există strategii de comunicare”

„Domnule Bolojan,

Am o invitație pentru dumneavoastră. Haideți cu mine. Doar noi doi.

Nu la Palatul Victoria. Nu într-un studio de televiziune. Nu la o conferință de presă.

Într-un spital.

Haideți să mergem pe holurile unei secții de oncologie. Să stăm de vorbă cu un pacient care își așteaptă tratamentul. Să ascultăm un medic care încearcă, în fiecare zi, să facă mai mult cu mai puțin.

Haideți să vedeți ce înseamnă să nu ai acces la medicamente inovatoare. Ce înseamnă să aștepți luni întregi o decizie. Ce înseamnă când timpul nu se măsoară în zile, ci în șanse la viață.

Apoi, haideți să luăm micul dejun împreună. Tot într-un spital. Nu pentru o fotografie. Nu pentru imagine.

Ci pentru o conversație sinceră.

Am stat la aceeași masă. Am făcut parte din același Guvern. Și tocmai de aceea cred că putem avea o discuție deschisă, fără orgolii și fără calcule politice.

Pentru că noi nu suntem aici pentru noi. Suntem aici pentru oamenii care ne-au trimis să îi reprezentăm.

România nu se conduce doar din birouri, din rapoarte sau din negocieri purtate între ambasade. România se conduce privind oamenii în ochi, ascultându-le durerile și înțelegând că, dincolo de fiecare cifră dintr-un buget, există un om care speră.

La patul bolnavului nu există propagandă. Nu există sondaje. Nu există strategii de comunicare. Nu există Ambasade.

Există doar adevăr.

Și acel adevăr ne obligă să construim, nu să împărțim. Să găsim soluții, nu vinovați. Să punem oamenii înaintea orgoliilor.

Domnule Bolojan, opriți-vă o clipă din calcule și din negocieri. Pentru că, înainte de orice funcție și înainte de orice ambiție politică, datoria noastră este față de oameni.

Domnule Bolojan, opriți-vă”, a notat Alexandru Rogobete pe Facebook.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

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