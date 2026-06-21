Digi 24 publică fotografii care îl surprind pe Nicușor Dan la Bruxelles în discuții „de culise” cu Rareș Bogdan, Victor Negrescu, Lucian Pahonțu și Eugen Tomac

Digi24 a difuzat duminică, la puțin timp după Congresul PNL în care Ilie Bolojan a nominalizat noua conducere a partidului, fotografii care surprind o întâlnire la Bruxelles între președintele Nicușor Dan și mai mulți actori politici români implicați în scandalul politic al momentului.

La întâlnirea „de taină” din imaginea prezentată de Digi24, televiziune apropiată de Ilie Bolojan, sunt prezenți europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, unul dintre cei cinci lideri liberali vizați de invitația de a demisiona din partid, fostul premier desemnat Eugen Tomac, europarlamentarul PSD Victor Negrescu și șeful SPP Lucian Pahonțu.

Fotografiile vin să alimenteze speculații privind discuții de culise într-un moment tensionat pentru scena politică internă, marcat de Congresul PNL și de disputele privind conducerea și direcția partidului. La puțin timp după ce imaginile au fost difuzate, surse apropiate de Administrația Prezidențială au făcut precizări legate de contextul și durata discuțiilor.

Surse apropiate de Cotroceni, detalii despre întâlnirea din imagine

Surse apropiate de Administrația Prezidențială au precizat, pentru Gândul, că președintele Nicușor Dan s-a întâlnit în marja EUCO cu europarlamentarii români care apar în niște imagini. Discuția ar fi avut loc după o întâlnire informală cu președintele partidului popular European (PPE), care a avut loc la hotelul indicat de liderul PPE, Manfred Weber. Hotelul este vis-a-vis de sediul PPE. Ar fi fost o pauză de o oră între două întâlniri ale președintelui, iar europarlamentarul Eugen Tomac l-a invitat și pe Victor Negrescu, cu care este coleg în Parlamentul European.

Nicușor Dan, noapte de nesomn la Bruxelles

Reamintim că sâmbătă, la Consiliul European de la Bruxelles, Nicușor Dan a dat vizibile semne de epuizare fizică și psihică. A părut confuz și dezorientat, s-a bâlbâit, s-a fâstâcit și a făcut adevărate piruete gestuale pentru a le oferi răspuns jurnaliștilor prezenți la conferința de presă. Președintele a invocat oboseala acumulată și s-a scuzat chiar, la un moment dat, că s-au prelungit prea mult lucrările Consiliului în noapte.

Fotografia difuzată duminică scoate la iveală și alte întâlniri neoficiale care au încărcat agenda președintelui și au contribuit la acumularea stărilor de oboseală.

Rareș Bogdan, despre poză: „Întâlniri firești înainte de orice Consiliu”

Europarlamentarul Rareș Bogdan a făcut, la rândul său, precizări.

„Președintele se vede cu reprezentanți de la Delegația Permanentă și cu reprezentanți ai Parlamentului. Nu este nimic anormal. Sunt liderul Delegației României în EPP. Populiștii europeni au cel mai mare Grup politic din Parlamentul European. Am avut înainte o întâlnire cu Manfred Weber”, a spus europarlamentarul după difuzarea fotografiilor.

Imaginile au avut un ecou puternic în presă în contextul în care congresul extraordinar al PNL a decis duminică, în unanimitate de voturi, să solicite demisia din partid a lui Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Thuma, Alina Gorghiu și Adrian Veștea. Potrivit hotărârii adoptate în cadrul reuniunii, în cazul în care cei vizați nu își vor depune demisiile până luni, la ora 12:00, vor fi declanșate procedurile de excludere din formațiune.

De asemenea, europarlamentarul Rareș Bogdan a postat pe Facebook, în timpul Congresului Extraordinar al PNL, un amplu text intitulat: „De ce PNL nu trebuie să devină sluga USR”.

Rareș Bogdan îl acuză pe Ilie Bolojan că introduce în PNL oameni care „pulverizează tot ce înseamnă istoria liberalismului românesc”.

„Ar fi culmea ca azi, la Congres, colegii mei să înlocuiască și săgeata noastră liberală cu o trotinetă și eventual un rucsac în culorile curcubeului! Nu e sigur că nu urmează, cu 4 din 8 vicepreședinți PNL adepți ai exagerărilor ideologice ale mișcării woke (de exemplu, boicotarea unor persoane sau opere pentru comportamente considerate ofensatoare(!!)”, a scris liberalul pe Facebook.

Care este noua conducere PNL, votată la Congresul de duminică

În cadrul Congresului, Ilie Bolojan a prezentat structura noii echipe de conducere a PNL ca o formulă extinsă, formată din 49 de membri proveniți din administrație, Parlament și organizațiile județene, descrisă drept nucleul decizional al partidului. Liberalii au votat, în unanimitate, realegerea lui Bolojan în funcția de președinte al PNL și a echipei pe care a propus-o.

Este vorba despre voturile acordate pentru Dan Motreanu ca prim-vicepreședinte și Robert Sighiartău ca secretar general, alături de vicepreședinți precum Alexandru Muraru, Dragoș Pâslaru, Mircea Abrudean și alți reprezentanți ai structurilor regionale și parlamentare. Bolojan a invocat și integrarea unor figuri din zona administrației locale, precum Ioan Popa, precum și deschiderea către societatea civilă prin cooptarea Oanei Gheorghiu, pe care a descris-o drept „vocea societății civile” în partid. În ansamblu, liderul PNL a prezentat această formulă ca o echipă extinsă și reprezentativă, menită să reunească experiența politică, administrativă și expertiza externă într-o structură unitară de conducere a partidului.

PNL a organizat duminică, 21 iunie, un Congres Extraordinar în care Ilie Bolojan este singurul candidat la președinția partidului, în timp ce Adrian Veștea contestă legalitatea reuniunii și amenință cu acțiuni în instanță. Ilie Bolojan i-a invitat pe scenă alături de el pe cei care vor face parte din echipa de conducere a PNL: „49 de colegi pe care îi avem, dintre care 8 vicepreşedinţi regionali”.