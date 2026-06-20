Președintele pare tot mai copleșit de responsabilitățile funcției supreme în stat. La Consiliul European de la Bruxelles, Nicușor Dan a dat vizibile semne de epuizare fizică și psihică. A părut confuz și dezorientat, s-a bâlbâit, s-a fâstâcit și a făcut adevărate piruete gestuale pentru a le oferi răspuns jurnaliștilor prezenți la conferința de presă.

Președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă la Bruxelles, la finalul lucrărilor Consiliului European. Însă, acest moment a reliefat și mai mult aparenta vulnerabilitate a șefului statului. Nicușor Dan a oferit răspunsuri ezitante la întrebările jurnaliștilor prezenți la conferință.

Șeful statului a invocat oboseala acumulată și durata până târziu în noapte a lucrărilor

În final, Nicușor Dan a pus totul pe oboseala acumulată. Șeful statului se scuză chiar, la un moment dat, că s-a prelungit prea mult lucrările Consiliului în noapte. Așa cum știm din istoria mandatului său, astfel de evenimente îi perturbă ritmul. De exemplu, de Revelion, n-a dormit până la 3 dimineața și nu și-a mai revenit 6 zile.

În sesiunea dedicată jurnaliștilor, președintele a părut vizibil obosit și depășit de situație. Așa cum se poate constata din materialul video care însoțește acest articol, el a avut un discurs fragmentat, susținut de o amplă gestică. La un moment dat chiar a pus capul pe pupitru.

Mesajele transmise de Nicușor Dan în numele României vizează mai ales aderarea Ucrainei și Republicii Moldova

La reuniunea de la Bruxelles a Consiliului European, președintele a transmis mai multe mesaje cheie, după cum urmează:

Am avut o discuție cu președintele Zelenski și o dezbatere pe Ucraina. Tot aseară am avut o dezbatere despre Europa pe piața globală.

Am reamintit nevoia noastră de sprijin aliat. Suntem ajutați de 6 state (SUA, Franța, Italia, Spania, Portugalia și Slovacia) pe linia Dunării împotriva dronelor.

În concluzii, salutarea începerii formale a procesului de aderare a Moldovei și Ucrainei

Împreună cu doamna Meloni am coordonat o ședință pentru a reuși să împingem cât mai mult perspectiva noastră despre bugetul Uniunii. Obiectivul nostru este ca bugetul să fie mai mare astfel încât și contribuția netă pentru România să fie mai mare.

România vrea să recupereze decalajele pe politica agricolă comună

Pe politica agricolă comună și coeziune, interesul nostru este să recuperăm decalajelele de dezvoltare. Una dintre simplificări este că, toată lumea este de acord, în buget există planurile naționale cu o flexibilitate mai mare a țărilor de a-și defini programele pe agricultură și coeziune. Interesul nostru este exprimat în dezbatere și este ca modul de utilizare a fondurilor să fie cât mai flexibil, inclusiv este o dezbatere cât de mulți ani să se prelungească accesarea de fonduri europene.

Un alt interes este ca avansul pe proiecte să fie cât mai mari, o flexibilitate în ce privește recomandările Comisiei Europene în privința planurilor naționale. De asemenea, s-a agreat între cei 16 ca procentul pentru mediu să fie mai scăzut.

Președintele României a plecat în Turcia la scurt timp după revenirea în țară, vineri seară, de la Bruxelles.