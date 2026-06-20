Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, confuz, obosit și cu capul ascuns în pupitru. S-a bâlbâit, s-a fâstâcit și a răspuns incoerent la întrebările jurnaliștilor, la finalul Consiliului European

Nicușor Dan, confuz, obosit și cu capul ascuns în pupitru. S-a bâlbâit, s-a fâstâcit și a răspuns incoerent la întrebările jurnaliștilor, la finalul Consiliului European

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele pare tot mai copleșit de responsabilitățile funcției supreme în stat. La Consiliul European de la Bruxelles, Nicușor Dan a dat vizibile semne de epuizare fizică și psihică. A părut confuz și dezorientat, s-a bâlbâit, s-a fâstâcit și a făcut adevărate piruete gestuale pentru a le oferi răspuns jurnaliștilor prezenți la conferința de presă. 

Vezi galeria foto
3 poze

Președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă la Bruxelles, la finalul lucrărilor Consiliului European. Însă, acest moment a reliefat și mai mult aparenta vulnerabilitate a șefului statului. Nicușor Dan a oferit răspunsuri ezitante la întrebările jurnaliștilor prezenți la conferință.

Șeful statului a invocat oboseala acumulată și durata până târziu în noapte a lucrărilor

În final, Nicușor Dan a pus totul pe oboseala acumulată. Șeful statului se scuză chiar, la un moment dat, că s-a prelungit prea mult lucrările Consiliului în noapte. Așa cum știm din istoria mandatului său, astfel de evenimente îi perturbă ritmul. De exemplu, de Revelion, n-a dormit până la 3 dimineața și nu și-a mai revenit 6 zile

Nicușor Dan la Consiliul European, vineri 19 iunie. Foto Presidency.ro

În sesiunea dedicată jurnaliștilor, președintele a părut vizibil obosit și depășit de situație. Așa cum se poate constata din materialul video care însoțește acest articol, el a avut un discurs fragmentat, susținut de o amplă gestică. La un moment dat chiar a pus capul pe pupitru.

Mesajele transmise de Nicușor Dan în numele României vizează mai ales aderarea Ucrainei și Republicii Moldova

La reuniunea de la Bruxelles a Consiliului European, președintele a transmis mai multe mesaje cheie, după cum urmează:

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, după un summit UE la Bruxelles.

  • Am avut o discuție cu președintele Zelenski și o dezbatere pe Ucraina. Tot aseară am avut o dezbatere despre Europa pe piața globală.
  • Am reamintit nevoia noastră de sprijin aliat. Suntem ajutați de 6 state (SUA, Franța, Italia, Spania, Portugalia și Slovacia) pe linia Dunării împotriva dronelor.
  • În concluzii, salutarea începerii formale a procesului de aderare a Moldovei și Ucrainei și o discuție lungă azi-dimineață pe viitorul cadru multinual pe 7 ani, din 2028. Întotdeauna a fost greu să armonizeze pozițiile a 27 de state, iar ele se aliază unele cu altele pentru obiective comune. România chiar a coordonat grupul Prietenii Coeziunii.
  • Împreună cu doamna Meloni am coordonat o ședință pentru a reuși să împingem cât mai mult perspectiva noastră despre bugetul Uniunii. Obiectivul nostru este ca bugetul să fie mai mare astfel încât și contribuția netă pentru România să fie mai mare.

România vrea să recupereze decalajele pe politica agricolă comună

  • Pe politica agricolă comună și coeziune, interesul nostru este să recuperăm decalajelele de dezvoltare. Una dintre simplificări este că, toată lumea este de acord, în buget există planurile naționale cu o flexibilitate mai mare a țărilor de a-și defini programele pe agricultură și coeziune. Interesul nostru este exprimat în dezbatere și este ca modul de utilizare a fondurilor să fie cât mai flexibil, inclusiv este o dezbatere cât de mulți ani să se prelungească accesarea de fonduri europene.
  • Un alt interes este ca avansul pe proiecte să fie cât mai mari, o flexibilitate în ce privește recomandările Comisiei Europene în privința planurilor naționale. De asemenea, s-a agreat între cei 16 ca procentul pentru mediu să fie mai scăzut.

Președintele României a plecat în Turcia la scurt timp după revenirea în țară, vineri seară, de la Bruxelles.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Patrick André de Hillerin explică de ce a ajuns Dominic Fritz în conflict de interese. „Un caz clasic de ilegalitate comisă de dragul imaginii”
16:00
Patrick André de Hillerin explică de ce a ajuns Dominic Fritz în conflict de interese. „Un caz clasic de ilegalitate comisă de dragul imaginii”
VIDEO Erdogan a împărțit bani copiilor de față cu Nicușor Dan, la Istanbul. Cum a reacționat președintele României
15:47
Erdogan a împărțit bani copiilor de față cu Nicușor Dan, la Istanbul. Cum a reacționat președintele României
REACȚIE Raluca Turcan îl laudă pe Ciprian Ciucu pentru renunțarea la funcția de prim-vicepreședinte PNL și susține că acesta este victima unui stat “capturat”
15:45
Raluca Turcan îl laudă pe Ciprian Ciucu pentru renunțarea la funcția de prim-vicepreședinte PNL și susține că acesta este victima unui stat “capturat”
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu anunță că renunță la a doua funcție din PNL, cu o zi înainte de congres: „Nu vreau să-i pun în situația de a avea un prim-vicepreședinte urmărit penal”. Cine are cele mai mari șanse să-l înlocuiască pe Ciucu
14:34
Ciprian Ciucu anunță că renunță la a doua funcție din PNL, cu o zi înainte de congres: „Nu vreau să-i pun în situația de a avea un prim-vicepreședinte urmărit penal”. Cine are cele mai mari șanse să-l înlocuiască pe Ciucu
EXCLUSIV Un rechin imobiliar din Oradea, apropiat de Ilie Bolojan, a ajuns să construiască în Sectorul 6 din Capitală. Gândul dezvăluie cum a parafat Ciprian Ciucu un proiect de 65 de milioane de euro pentru dezvoltatorul orădean
14:25
Un rechin imobiliar din Oradea, apropiat de Ilie Bolojan, a ajuns să construiască în Sectorul 6 din Capitală. Gândul dezvăluie cum a parafat Ciprian Ciucu un proiect de 65 de milioane de euro pentru dezvoltatorul orădean
VIDEO Nicușor Dan s-a întâlnit cu Erdogan la Istanbul, la ceremonia de primire a corvetei cumpărate de România din Turcia. Ce dotări are nava
14:12
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Erdogan la Istanbul, la ceremonia de primire a corvetei cumpărate de România din Turcia. Ce dotări are nava
Mediafax
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
Digi24
Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat țara într-o fortăreață financiară: O posibilă „schimbare seismică”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că NU îi vede nimeni
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Adevarul
Costul crizei guvernamentale. Florin Cîţu: „România se împrumută mai scump decât țări care au un rating mai slab. Piața ți-a dat acest verdict de mai multe ori”
Mediafax
Noua OBSESIE în turism: hotelul nu mai e suficient
Click
Cea mai mare casă din lume are 1.788 de camere, 257 de băi și o colecție de 7.000 de mașini de lux. Cine locuiește în ea?
Digi24
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Ce se ascunde, de fapt, sub Pământ? O rețea este mult mai complexă decât se credea!
REACȚIE Elena Lasconi răbufnește la adresa lui Nicușor Dan și îl avertizează că ar putea fi demis: „Nu mai ține cu lașitatea”
16:24
Elena Lasconi răbufnește la adresa lui Nicușor Dan și îl avertizează că ar putea fi demis: „Nu mai ține cu lașitatea”
UTILE Ce trebuie să faci pentru a dormi bine în nopțile de vară. Un singur lucru nu este suficient
16:12
Ce trebuie să faci pentru a dormi bine în nopțile de vară. Un singur lucru nu este suficient
CONTROVERSĂ Scandalul fotografiei de la G7 se intensifică. Cum răspunde Donald Trump acuzațiilor premierului italian, Giorgia Meloni
16:06
Scandalul fotografiei de la G7 se intensifică. Cum răspunde Donald Trump acuzațiilor premierului italian, Giorgia Meloni
VIDEO Întrebarea la care Nicușor Dan a cerut un răgaz până “mâine dimineață” ca să răspundă. Cum a reușit un jurnalist să-l pună în dificultate pe președinte
15:56
Întrebarea la care Nicușor Dan a cerut un răgaz până “mâine dimineață” ca să răspundă. Cum a reușit un jurnalist să-l pună în dificultate pe președinte
CONTROVERSĂ Paradoxul sancțiunilor: Cum ar putea ajunge Garda Revoluționară iraniană unul dintre cei mai mari beneficiari ai acordului Teheranului cu SUA
15:31
Paradoxul sancțiunilor: Cum ar putea ajunge Garda Revoluționară iraniană unul dintre cei mai mari beneficiari ai acordului Teheranului cu SUA
REACȚIE Ce a postat Oana Gheorghiu după ce apărut știrea că s-a înscris în PNL
15:20
Ce a postat Oana Gheorghiu după ce apărut știrea că s-a înscris în PNL

Cele mai noi

Trimite acest link pe