Fritz anunță că USR e gata să facă parte dintr-un guvern minoritar, după eșecul lui Veștea în Parlament

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat, luni seară, că USR e gata să facă parte dintr-un guvern minoritar, după eșecul Cabinetului Veștea în Parlament.

„Și proști, și fuduli, dar mai ales fără niciun gând la cetățeni. Aroganța cu care au încercat să ne convingă zile întregi că au voturile, ca apoi să se umilească în fața extremiștilor pentru nimic, trădează fix același dispreț pentru români cu care au încercat să ne bage pe gât, sub steagul stabilității, Nordis, inflația și cutiile de pantofi cu bani”, a scris Dominic Fritz, luni seară, pe Facebook.

„Avem nevoie urgent de consultări transparente”

Liderul USR a susținut că oamenii sunt „sătui de nedreptate” și că „nu ne trebuie discursuri care sună bine, ci gesturi care repară”.

„După haosul iresponsabil și înjositor al acestor zile, acum avem nevoie urgent de consultări transparente, fără surprize și fără înțelegeri sub masă. USR este gata să facă echipă pentru români într-un guvern minoritar care să livreze în continuare reforme, curățenie și o viață mai bună”, a mai transmis Fritz.

Dominic Fritz a mai spus că este mândru că USR „a rămas consecvent față de valorile pentru care a primit încrederea cetățenilor”.

„Ne vom lupta și în continuare pentru o Românie corectă, prosperă, europeană”, a mai scris Fritz.

Guvernul Veștea a picat la votul de învestire din Parlament. Cabinetul condus de Adrian Veștea a primit 189 de voturi „pentru”, sub pragul de 233 necesar pentru învestire.