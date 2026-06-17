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George Simion anunță că parlamentarii AUR sunt gata să semneze și să voteze orice moțiune și suspendare: ”Oricând, fără trădători”

George Simion anunță că parlamentarii AUR sunt gata să semneze și să voteze orice moțiune și suspendare: ”Oricând, fără trădători”
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George Simion, liderul AUR, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, cu referire atât la posibila suspendare a președintelui Nicușor Dan, cât și la situația de la PNL, partid care s-a considerat trădat de Adrian Veștea, după ce acesta a acceptat propunerea lui Nicușor Dan de a prelua funcția de ministru, fără a se consulta însă cu partidul său.

Printr-un mesaj scurt postat pe social- media, Simion a punctat că AUR are 90 de parlamentari care sunt dispuși să voteze orice moțiune sau suspendare.

AUR are 90 de parlamentari. Adică 90 de reprezentanți ai românilor. Ei semnează și votează orice moțiune și suspendare. Oricând, fără trădători.
AUR = LOIALITATE”, a scris George Simion, pe pagina sa de Facebook.

AUR vrea suspendarea lui Nicușor Dan

Pe data de 9 iunie, după ce Nicușor Dan îl desemna premier pe Eugen Tomac, Simion solicita, printr-o postare pe Facebook, suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe motiv că ar ignora rezultatul votului de la Parlamentare, prin propunerea premierului tehnocrat.

„Nicușor Dan – suspendat! Pentru anularea voinței românilor. Soluția ieșirii din criză nu e Tomac ci Anticipatele.
Lăsați în comentarii (Da/Nu)”, a scris George Simion pe Facebook, într-o postare care a adunat peste 2000 de aprecieri în câteva minute.

Cum a justificat Adrian Veștea decizia de a da curs propunerii lui Nicușor Dan

Întrebat, recent, care este motivul pentru care nu și-a anunțat colegii de partid că urmează să accepte propunerea lui Nicușor Dan, Veștea a transmis: „N-am avut posibilitatea să merg la ședință fiindcă trebuia să fac deplasarea la Budapesta și aveam o serie de probleme. Nu am avut nici informația necesară. Această decizie a fost luată de președintele României. Am ajuns tarziu, ne-am auzit acum 3 zile si nu am putut sa merg la sedintă. Eram în ultima zi și aveam probleme pe care trebuia sa le închid”, a declarat Veștea.

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