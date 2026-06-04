George Simion: „La ora 18:00 va fi anunțat un guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii dată democrației”

George Simion, liderul AUR, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în contextul în care Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi, la ora 18:00, noul premier al României.

Simion: ”Nu avem ce să discutăm când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor”

Simion a transmis că anunțul pe care șeful statului îl va face este doar o continuare a ”loviturii dată democrației”. Liderul AUR a punctat că partidul său va rămâne alături de popor.

”La ora 18:00 va fi anunțat un guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii dată democrației…AUR nu va susține așa ceva și rămâne alături de poporul român”, a scris Simion.

Acesta a revenit mai apoi în secțiunea de comentarii, unde a transmis că parlamentarii AUR nu vor intra în sala de vot pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susținere din partea românilor.

”Parlamentarii AUR nu intră în sala de vot (secret/nesecret) pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susținere din partea românilor. Nu avem ce să discutăm când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor. În fruntea Țării trebuie să vină cei care au susținerea românilor”, a mai punctat George Simion.