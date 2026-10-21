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George Simion, reacție dură la noul dosar al lui Călin Georgescu: „Nu mai ai voie nici să te aperi de a fi ascultat în propria casă”

George Simion, reacție dură la noul dosar al lui Călin Georgescu: „Nu mai ai voie nici să te aperi de a fi ascultat în propria casă”
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George Simion a reacționat pe pagina sa de Facebook, după ce Călin Georgescu a fost acuzat de procurorii DIICOT că ar fi identificat dispozitive de înregistrare ale anchetatorilor amplasate în casa sa, în timpul prechezițiilor, și ar fi compromis sistemele de supraveghere. Procurorii au deschis un nou dosar penal și au descins miercuri la două adrese din București.

George Simion: ”O nouă zi, o nouă invenție a sistemului”

Este vorba de al patrulea dosar penal care a fost deschis pe numele fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Reprezentanții DIICOT au confirmat că aparatura pe care fostul prezidențiabil ar fi încercat să o distrugă a fost montată pe 21 septembrie – data la care acesta a fost reținut pentru 24 de ore. (Vezi AICI detalii)

George Simion a postat un scurt mesaj pe pagina sa de Facebook, după ce pe numele fostului candidat la alegerile prezidențiale a fost deschis un al patrulea dosar penal.

”O nouă zi, o nouă invenție a sistemului: nu mai ai nevoie nici să te aperi de a fi ascultat în propria casă!
LIBERTATE”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.

  • Astăzi, 21 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracțiunile de alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice.
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