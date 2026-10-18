George Simion răspunde acuzațiilor lui Marius Lulea în scandalul capului de porc lăsat la poartă: „Cer anchete rapide și probe, nu verdicte televizate”

Liderul AUR, George Simion, a publicat un mesaj pe Facebook în care răspunde acuzațiilor lansate de Marius Lulea. Reacția sa vine după ce fostul cofondator al partidului a reclamat că a găsit un cap de porc în fața locuinței sale și a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că îl bănuiește pe Simion că s-ar afla în spatele incidentului.

George Simion susține că acuzațiile și controversele din ultimele zile sunt o încercare de a lovi în AUR și de a pune presiune asupra partidului înaintea votului pentru învestirea noului Guvern. Liderul AUR subliniază că nu renunță la principiile politice ale partidului și nici la susținerea lui Călin Georgescu.

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„Chiar dacă toți vor trăda și vor vota acest guvern, noi tot nu îl votăm!”, a scris George Simion pe Facebook.

Simion: „V-ați găsit tocmai acum tot felul de oameni dispuși să lovească în AUR”

Liderul AUR afirmă că nici criticile venite din partea foștilor colegi de partid sau a politicienilor aflați la putere nu îi vor determina pe români să considere PSD, PNL și USR drept alternative mai bune.

„Cât de jos vreți să mergeți? V-ați găsit tocmai acum tot felul de oameni dispuși să lovească în AUR, într-un moment critic, și sperați probabil că dacă produceți suficient zgomot ne veți face să cedăm. Românii sunt însă mult mai inteligenți decât îi credeți. Nu vor uita cine a condus România în ultimii 35 de ani doar pentru că le puneți în fiecare seară un nou episod din serialul «George Simion, pericol național». Nu vor începe să iubească PSD, PNL sau USR pentru că un patron de televiziune, un fost coleg ieșit din AUR sau un politician aflat la putere le spune cine este dușmanul zilei.”

„Sper ca statul să își facă datoria în cazul lui Marius Lulea”

În mesajul său, George Simion a vorbit și despre incidentul reclamat de Marius Lulea. Liderul partidului a inclus cazul în seria de controverse despre care susține că îl vizează pe el și formațiunea sa. Deși Simion nu a respins explicit suspiciunile formulate de Lulea, a cerut autorităților să investigheze cazul și să se bazeze pe probe reale, nu pe „verdicte televizate”.

„Sper ca statul să își facă datoria în cazul lui Marius Lulea și în toate celelalte cazuri grave care ne-au vizat în ultima perioadă. Cer anchete rapide și probe, nu verdicte televizate”, a scris George Simion.

Lulea a depus o plângere penală la poliție, după ce a găsit un cap de porc în fața casei

Marius Lulea, cofondator al AUR și unul dintre cei mai vocali contestatari ai lui George Simion, a depus o plângere penală la poliție, după ce a găsit un cap de porc în fața locuinței sale. Politicianul susține că gestul reprezintă o amenințare de tip mafiot. În plus, pe poarta casei sale a fost lipit și un sticker cu ochii lui Diabolik, personaj cunoscut drept „Regele Terorii”.

„Am depus deja o plângere, în urma căreia urmează să fie deschis un dosar penal. Urmează să vină criminaliștii pentru a culege datele și probele necesare. Există imagini clare cu persoanele implicate și cu autoturismul folosit, care pot permite identificarea celor responsabili. Aștept ca procurorii și instanțele de judecată să își facă datoria și am încredere deplină în instituțiile statului român. Nimeni nu trebuie intimidat pentru opiniile sale, iar libertatea de exprimare nu poate fi negociată”, a declarat Marius Lulea pentru G4Media.

Marius Lulea, declarații în exclusivitate pentru Gândul

Marius Lulea a povestit, în exclusivitate pentru Gândul, cum a descoperit capul de porc și a lansat o ironie la adresa fostului său partener politic, George Simion.

„Săptămâna trecută a apărut un afiș la mine, cu un personaj din desene animate. Nu m-am simțit intimidat. Dar astăzi, când am ieșit afară, am constatat că era un cap de porc. Simion a stat în Sicilia vreo trei luni, i-o fi venit vreo idee”, a declarat Marius Lulea pentru Gândul.

Marius Lulea a vorbit despre amenințări cu moartea: „Nu putem să lăsăm lucrurile așa”

Politicianul interpretează gestul drept o amenințare directă la adresa sa și consideră că incidentele din ultimele zile au legătură cu pozițiile critice exprimate față de conducerea AUR.

„Capul de mort înseamnă amenințare cu moartea”, a afirmat Lulea.

Acesta susține că nu este singura persoană vizată de asemenea acțiuni. Potrivit declarațiilor sale, și alți membri AUR care au avut poziții critice față de George Simion ar fi primit mesaje similare de intimidare.

„Sunt mai mulți colegi din AUR care au primit. Sunt toți critici de-ai lui. Nu putem să lăsăm lucrurile așa. S-a întâmplat săptămâna trecută și astăzi, iată, o nouă amenințare”, a precizat cofondatorul AUR.

„Îl bănuiesc pe George Simion”

Marius Lulea a mai spus pentru Gândul că a transmis anchetatorilor imaginile surprinse în legătură cu incidentele și că așteaptă identificarea celor responsabili. Politicianul a explicat că persoanele care ar fi pus în aplicare acțiunile de intimidare nu ar proveni neapărat din structurile AUR, ci dintr-un anturaj apropiat lui George Simion.

„Imaginile le-am pus la dispoziția poliției. Urmează să-i identifice. Nu cred că cei folosiți sunt membri AUR. George are un anturaj propriu, format din executanți de această factură, care nu sunt membri de partid”, a declarat Marius Lulea, în exclusivitate pentru Gândul.

Întrebat pe cine suspectează că s-ar afla în spatele incidentelor, cofondatorul AUR l-a indicat direct pe liderul formațiunii.

„Îl bănuiesc pe George Simion. Dosarul, cel mai probabil, va ajunge la Procuratura Generală”, a mai spus acesta.

Poliția face verificări

În urma sesizării formulate de Marius Lulea, polițiștii din Otopeni au demarat verificări pentru a stabili împrejurările în care s-au produs incidentele și pentru a identifica persoanele implicate.

Potrivit informațiilor comunicate de IPJ Ilfov, un bărbat de 46 de ani a reclamat că, în dimineața zilei de 18 octombrie, a găsit un cap de porc în fața porții locuinței sale. Acesta le-a relatat anchetatorilor și despre afișul apărut cu câteva zile înainte.

Conflictul Marius Lulea – George Simion

Conflictul dintre cei doi foști colaboratori s-a accentuat în ultimele luni, pe fondul criticilor formulate de Marius Lulea la adresa direcției politice a AUR. George Simion a susținut că Lulea a fost exclus din partid pentru neplata cotizației.

Ancheta poliției urmează să stabilească cine se află în spatele incidentelor reclamate și dacă există vreo legătură între acestea și conflictul politic dintre Marius Lulea și George Simion.