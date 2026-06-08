Președintele PSD și șeful Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat, după negocierile cu premierul desemnat, Eugen Tomac, că Ilie Bolojan încearcă să blocheze formarea unui nou guvern. Oficialul a subliniat că PSD a „plicat într-o capcană pe care a întins-o Ilie Bolojan anul trecut”.

Sorin Grindeanu a explicat că premierul demis, Ilie Bolojan, încearcă să blocheze totul pentru a rămâne în funcție, deși Executivul său a picat cu un număr record de voturi în Parlament.

„Ilie Bolojan asta face acum. Încearcă să blocheze tot, încearcă să nu se voteze un nou guvern, ca el să rămână acolo, deși este un guvern care a picat cu un număr record de voturi în Parlament” a declarat liderul PSD după întâlnirea cu Eugen Tomac.

Liderul PSD a vorbit și despre situația generată de expirarea mandatelor interimare ale mai multor miniștri și a subliniat necesitatea urgentării formării unui nou Executiv.

„Din 10 iunie, adică peste două zile, sunt vreo șase ministere plus un post de vicepremier, cărora li se încheie mandatul, așa cum bine știți, acea perioadă de 45 de zile. Și este o problemă din acest punct de vedere. E lipsă de responsabilitate să încerci să întorci toată scena politică doar pentru că nu îți convine ție personal. Pentru că aici e vorba de Ilie Bolojan personal”, spune Grindeanu.

„PSD a picat într-o capcană pe care a întins-o Ilie Bolojan anul trecut”

Potrivit lui Grindeanu, PSD-ul a „picat într-o capcană pe care a întins-o Ilie Bolojan anul trecut”. Liderul PSD descrie capcana ca cea a „austerității ca singur model pe care putem să-l urmăm. Model prost. Și lucrul ăsta trebuie să se schimbe”. În plus, Sorin Grindeanu a spus că dacă Eugen Tomac vrea voturile PSD, prima condiție este ca modelul austerității să se schimbe.

„De aceea am schimbat guvernul Bolojan, fiindcă a guvernat prost, fiindcă a guvernat, din punct de vedere economic, prost și ne-a dus în situația în care suntem acum”.

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