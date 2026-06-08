Mesajul lui Eugen Tomac pentru liderii PSD, la negocieri: “În acest moment tensionat pentru societate, să rămânem echilibraţi, deschişi spre dialog”

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat, luni, după consultările cu PSD, că i-a asigurat pe liderii partidului că guvernul pe care îl propune va fi extrem de prudent, astfel încât românii să nu mai simtă noi poveri sau biruri. Acesta a transmis că își doreşte ca „în acest moment tensionat pentru societate, să rămânem echilibraţi, deschişi spre dialog”.

După discuțiile cu social-democrații, Eugen Tomac a delcarat că a asigurat conducerea PSD că guvernul pe care îl propune va fi extrem de prudent și atent „astfel încât românii să nu mai simtă noi poveri sau biruri”.

„Relansarea economică înseamnă să tratăm cu multă seriozitate și ca un partener mediul de afaceri. Îmi doresc ca în acest moment tensionat pentru societate să rămânem echilibrați, deschiși spre dialog și soluții. Apelul meu în continuare către toate partidele este la responsabilitate pentru că România are, în acest moment, nevoie de un guvern capabil să ia decizii și să păstreze direcția pe care țara și-a asumat-o, direcția pro-occidentală, pentru că suntem o națiune cu vocație europeană și mizez foarte mult pe sprijinul tuturor partidelor afiliate familiilor europene și care și-au demonstrat prin fapte atașamentul față de parteneriatul transatlantic”, a spus Tomac, după discuțiile de la sefiul PSD.

Tomac: „Apelul meu în continuare către toate partidele este la responsabilitate”

Premierul desemnat a explicat că România are nevoie în acest moment tensionat de un guvern capabil să ia decizii și să păstreze direcția pro-occidentală pe care țara și-a asumat-o.

„Apelul meu în continuare către toate partidele este la responsabilitate pentru că România are în acest moment nevoie de un guvern capabil să ia decizii şi să păstreze direcţia pe care ţara şi-a asumat-o, direcţia pro-occidentală, pentru că suntem o naţiune cu vocaţie europeană şi mizez foarte mult pe sprijinul tuturor afiliate familiilor europene şi care şi-au demonstrat prin fapte ataşamentul faţă de parteneriatul transatlantic. Sper ca decizia pe care domniile lor o vor lua să fie în acord cu aceste obiective pe care ni le-am asumat”, a mai declarat Eugen Tomac.

Consultările continuă marți cu UDMR, minoritățile și parlamentarii neafiliați

De asemenea, Eugen Tomac a declarat că va continua marți discuția cu partidele, cu grupul minorităților naționale. La ora 10:00 va avea întâlnire cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, apoi cu grupul minorităților și cu celelalte grupuri din Parlamentul României, inclusiv cu parlamentari neafiliați „care împărtășesc același set de valori și obiective pe care și le-a propus guvernul pe care doresc să-l formez”.

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