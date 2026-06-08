Sorin Grindeanu, atac la PNL și USR după consultările cu premierul desemnat Eugen Tomac: „Dacă vor în opoziție, să își dea demisia”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a decalarat, după consultările cu premierul desemnat Eugen Tomac, că partidul său nu va face parte dintr-un proiect de guvernare care continuă „modul falimentar” al lui Ilie Bolojan. Acesta a transmis că decizia cu privire la votul de încredere va fi luată după ce PSD va vedea programul de guvernare și echipa propusă.

Sorin Grindeanu a spus că toți oamenii PSD-ului au demisionat din funcții, după ce s-a decis depunerea moțiunii de cenzură, de aceea le solicită lui Ilie Bolojan și celor de la PNL sau USR să demisioneze ca să „ieșim din ipocrizia asta”.

„În primul rând, trebuie să vorbim despre realitatea de astăzi. PSD nu are niciun secretar de stat, prefect, subprefect etc. Toți reprezentanții PSD și-au dat demisia, iar pe noi ne interesează să se guverneze pentru oameni. Astăzi, cei care spun că-și doresc în opoziție sunt cei de la PNL și USR. Folosesc acest prilej pentru a face un apel la domniile lor să iasă din ipocrizie, la domnul Bolojan, să-și dea cu toții demisia. Aștept și de la ceilalți să iasă din ipocrizie, să nu ne mai explice că dumnealor doresc să meargă în opoziție și în același timp rămân cu toți oamenii la putere. Condițiile PSD sunt despre oameni și cum guvernăm pentru oameni, despre cum ieșim din modul falimentar de conducere al lui Ilie Bolojan.”, a spus Sorin Grindeanu.

De asemenea, liderul PSD a precizat că așteaptă în zilele următoare programul concret de guvernare și echipa propusă de Eugen Tomac. Ulterior, Grindeanu a spus că partidul va convoca un for mai larg pentru a dezbate și a lua o decizie „în concordanță cu dorința oamenilor”.

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