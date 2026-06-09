Guvernul demis al lui Bolojan primește o nouă lovitură de la justiție. A treia instanță din România suspendă concedierile din primării

Planul Guvernului demis, condus de Ilie Bolojan, de a face curățenie forțată în administrația locală începe să se năruie. Tribunalul Buzău a suspendat marți executarea ordinului emis de Prefectul Județului Buzău privind concedierile din administrația locală. Decizia este executorie de drept și rămâne în vigoare până la soluționarea cauzei pe fond.

După ce alte două instanțe au blocat reforma lui Ilie Bolojan, Tribunalul Buzău a decis să suspende executarea ordinului emis de Prefectul Județului Buzău privind concedierile din administrația locală. Instanțele din România, Tribunalul Vrancea și alte tribunale precum cel din Covasna, au blocat prin ordonanțe președențiale concedierile și tăierile de posturi din primării. Disponibilizările făceau parte din reforma administrației publice, promovată de Guvernul condus de premierul Bolojan.

„Dispune suspendarea executării actului administrativ cu nr. 3920/16.03.2026, emis de către Prefectul Jud. Buzău, până la pronunţarea instanţei de fond. Executorie de drept. Cu drept de recurs în termen de 5 de zile de la comunicare”, se precizează în decizia Instanței.

Reforma administrativă, blocată la Vrancea și Covasna

Aceasta este a treia decizie luată de o Instanță care vizează blocarea concedierilor la nivelul administrației locale, pe baza ordonanței Guvernului condus de Ilie Bolojan pirvind tăierile din primării. Pe 20 mai, Tribunalul Vrancea a suspendat aplicarea ordinului emis de prefectul județului privind reducerea numărului de posturi din primării.

a fost luată și de Tribunalul Covasna De asemenea, pe 8 mai, o măsură similară. Și atunci a fost suspendată aplicarea ordinului prefectului județului, în urma unei acțiuni inițiate de Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR).

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