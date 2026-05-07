Marea reformă a lui Ilie Bolojan din administrație s-a făcut praf în primă instanță. Ce a decis Tribunalul Covasna

Lovitură grea pentru reforma administrativă promovată de premierul Ilie Bolojan. Tribunalul Covasna a decis suspendarea aplicării ordinului care prevede reducerea numărului de posturi din primării, măsură care punea în aplicare controversata OUG 7/2026 privind restructurarea administrației publice locale. Hotărârea este executorie și produce efecte imediat.

Sindicatul Național SCOR a atacat în instanță ordinul

Decizia instanței vine după ce Sindicatul Național SCOR și Asociația Comunelor din România au atacat în instanță ordinul emis de Prefectura Covasna, susținând că reforma a fost aplicată „abuziv și excesiv”, prin reduceri care depășesc prevederile ordonanței de urgență.

Potrivit reclamanților, Guvernul a impus o reducere de 30% a posturilor din administrația locală, însă prefecturile ar fi suprapus aceste tăieri peste o reducere anterioară de 10%, deja aplicată în 2023. Astfel, unele primării au ajuns să funcționeze practic la limită, cu doar 6-8 posturi, inclusiv primarul, viceprimarul și secretarul general.

În motivarea acțiunii, sindicatul susține că reforma a fost pusă în practică prin „clarificări” transmise prefecturilor de la nivel guvernamental, deși acestea ar adăuga la textul legii. De asemenea, SCOR acuză că nu au fost respectate prevederile care stabileau praguri minime de personal pentru comune, ceea ce ar fi dus la „demolarea” administrativă a unor primării mici.

Instanța a considerat că există indicii serioase privind ilegalitatea ordinului prefectului și a admis suspendarea executării acestuia până la judecarea pe fond a cererii de anulare. Documentele depuse la dosar arată că sindicatele și reprezentanții comunelor au invocat inclusiv riscul desființării accelerate a posturilor ocupate și destabilizarea administrației locale.

Cum motivează decizia Tribunalul Covasna

În motivarea deciziei, Tribunalul spune că prejudiciul adus angajaților dați afară ar fi prea mare.

„În speţă, prin stabilirea unui număr de posturi neconform cu cel dispus de lege, se produce o pagubă persoanelor fizice vizate de reorganizarea aparatului de specialitate al primarului prin reducerea numărului de posturi şi modificarea structurii organizatorice, inclusiv sub aspectul stabilităţii funcţiei publice şi a raporturilor de muncă. Încetarea sau modificarea raportului de muncă şi modificarea organigramei necesită reconfigurare în cazul anulării actului administrativ, ceea ce poate echivala cu perturbarea gravă a funcţionării unei autorităţi publice”, scrie Tribunalul. Instanța merge mai departe și explică exact care sunt spețele acestui prejudiciu. „Potrivit art. 2 lit. ş din Legea 554/2004, prin pagubă iminentă se înţelege „prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public”, iar conform art. 2 lit. t din Legea nr. 554/2004 noţiunea de cazuri bine justificate vizează „împrejurările legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrative”, potrivit motivării. SCOR: Decizia reprezintă „prima mare înfrângere” a reformei administrative

Sindicatul SCOR a transmis că decizia Tribunalului Covasna reprezintă „prima mare înfrângere” a reformei administrative promovate de Executiv și avertizează că măsurile de reducere a personalului riscă să blocheze funcționarea unor comunități rurale.

Ordonanța 7/2026 se află deja sub semnul întrebării și din punct de vedere constituțional. În comunicatul transmis după pronunțarea instanței, sindicatul amintește că actul normativ a fost contestat de Avocatul Poporului și se află în analiza Curții Constituționale.

Decizia Tribunalului Covasna nu este definitivă pe fond, însă suspendarea este executorie și blochează pentru moment aplicarea reducerilor de personal în județ. Cazul ar putea deveni un precedent pentru alte administrații locale din țară care contestă reforma Guvernului.

