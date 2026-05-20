Prima pagină » Știri politice » A doua instanță din România demolează reforma lui Bolojan

A doua instanță din România demolează reforma lui Bolojan

A doua instanță din România demolează reforma lui Bolojan
Premierul interimar Ilie Bolojan (EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO)
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

A doua instanță din România suspendă reformele lui Bolojan. După Tribunalul Vrancea și alte tribunale precum cel din Covasna, încep să blocheze rând pe rând prin ordonanțe președințiale. Este vorba de concedierile și tăierile de posturi din primării. Aceste disponibilizări făceau parte din reforma administrației publice promovată de Guvernul condus de premierul interimar, Ilie Bolojan.

Măsurile au fost suspendate în urma acțiunilor în instanță depuse de sindicatele din administrația publică. Ca atare, Tribunalele au decis suspendarea ordinelor emise de prefecți care vizau reducerea cu zeci de procente a numărului de posturi din primării (în baza OUG 7/2026), publică Mediafax.

Precedentul Vrancea

În Vrancea, funcțonarii publici din zeci de primării au declanșat proteste și greve de avertisment încă din iarna anului curent, ca urmare a planurilor de reorganizare inițiate de Guvern.

 Sindicatele au intentat procese la nivel național și local. Dacă judecătorii vor da dreptate definitiv celor disponibilizați, aceștia se vor putea întoarce pe posturi și vor trebui să primească salariile retroactiv.

Ca reacție, după decizia Tribunalului Covasna, Ilie Bolojan a declarat: „acest act administrativ a fost atacat de către cei care țin să blocheze toate aceste măsuri și, sigur, că instanța l-a suspendat. Aș putea să spun că a fost o decizie de a comunica aceste plafoane negândită, care a creat o vulnerabilitate. Soluția pe care am stabilit-o este ca aceste ordine de prefecți să fie anulate în cele 5 județe, să se comunice direct, dar, sigur, că unii pot ataca și comunicările. Asta este problema. Nu poți să te lupți cu o realitate”.

Recomandarea autorului: Marea reformă a lui Ilie Bolojan din administrație s-a făcut praf în primă instanță. Ce a decis Tribunalul Covasna

Recomandarea video

Mediafax
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Astronomii s-ar fi înșelat: Ce s-a întâmplat cu navele spațiale trimise pe Venus?
EXCLUSIV Este USR o creație a Securității? Istoricul Marius Oprea readuce în spațiul public o temă mai veche: Dacian Cioloș, unul dintre fondatori, a supravegheat casa Doina Cornea
18:46
Este USR o creație a Securității? Istoricul Marius Oprea readuce în spațiul public o temă mai veche: Dacian Cioloș, unul dintre fondatori, a supravegheat casa Doina Cornea
FLASH NEWS Sebastian Ghiță profețește: „Dacă România se va uni cu Basarabia, președinte va fi Nicușor Dan!”
18:18
Sebastian Ghiță profețește: „Dacă România se va uni cu Basarabia, președinte va fi Nicușor Dan!”
ȘTIINȚĂ Locul în care trăiești poate influența cât de repede îmbătrânești, arată un studiu
18:01
Locul în care trăiești poate influența cât de repede îmbătrânești, arată un studiu
EXCLUSIV De ce se victimizează ONG-urile pe legea transparentizării? Răzvan Savaliuc: Nu le convine să se vadă cine le plătește/Ei fac politică
18:00
De ce se victimizează ONG-urile pe legea transparentizării? Răzvan Savaliuc: Nu le convine să se vadă cine le plătește/Ei fac politică
NEWS ALERT Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română. Rapperul, condamnat la închisoare după ce a fumat marijuana pe scenă la „Beach, Please!”
18:00
Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română. Rapperul, condamnat la închisoare după ce a fumat marijuana pe scenă la „Beach, Please!”
SCANDAL China a interzis o placă video a companiei Nvidia chiar în timpul vizitei lui Jensen Huang
17:58
China a interzis o placă video a companiei Nvidia chiar în timpul vizitei lui Jensen Huang

Cele mai noi

Trimite acest link pe