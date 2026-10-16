Ilie Bolojan, în fața unui exercițiu de sinceritate. Care este cea mai mare greșeală pe care a făcut-o ca prim-ministru. „Am văzut România ca pe familia mea”

Premierul demis Ilie Bolojan a avut un moment de ezitare, în timpul interviului acordat vineri seară la DIGI24, când a fost întrebat care consideră că a fost „cea mai mare greșeală”, din timpul mandatului său. „Premierul austerității”, așa cum a fost denumit de opinia publică din cauza măsurilor care au dus la creșterea inflației, a evitat să ofere un răspuns concret. Acesta s-a lăudat, însă, că a luat decizii pentru România, ca și cum ar fi fost „familia” sa.

„Nu am o greșeală anume, mare, pe care am făcut-o”, a răspuns acesta, la întrebarea jurnalistului DIGI24. Bolojan a recunoscut, însă, „că nu toate deciziile au fost perfecte”. „Sigur că nu toate deciziile au fost perfecte. Întotdeauna poți să ai decizii mai bune. Tot ce am decis , am decis ca și cum țara noastră ar fi familia mea, ar fi firma mea”, a declarat Ilie Bolojan.

„Nu am ceva despre care să spun că a fost cea mai mare greșeală”

Acesta a subliniat că niciuna dintre deciziile luate cât timp s-a aflat la guvernare nu a reprezentat o greșeală majoră.

„Poate nu toate lucrurile au fost perfecte, dar nu am ceva despre care să spun că a fost cea mai mare greșeală”, a declarat premierul demis Ilie Bolojan.

PNL urmează să decidă dacă votează Guvernul Luca Niculescu

Ilie Bolojan a mai declarat, pentru sursa citată, că România că sâmbătă, 17 octombrie, liberalii se întrunesc în Biroul Politic Național pentru a decide dacă vor vota Guvernul Luca Niculescu. Reacția lui Ilie Bolojan vine la două zile după ce purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a confirmat că partidul susține învestirea Guvernului Niculescu.

„PNL ar putea să voteze Guvernul Luca Niculescu, dar asta vom decide mâine, în Biroul Politic Național. Nu mai e o problemă de calcule politice. E o problemă de responsabilitate față de țară”, a precizat acesta.

România are cea mai mare inflație din UE, aproape dublă față de media europeană

Amintim că, potrivit datelor recente, publicate de Eurostat, România se menține pe prima poziție în Uniunea Europeana, în luna septembrie, în topul statelor cu cea mai mare rată anuală a inflației. Țara noastră a ajuns la un nivel de 6,5%, față de o medie de 3,8% pentru statele membre UE.

De asemenea, Institutul Național de Statistică (INS) confirmă că rata anuală a inflației a înregistrat o creștere de 0,4 puncte procentuale într-o singură lună, de la 6,2% în august la 6,6% în septembrie.

Situația economică actuală a fost cauzată de concedierile masive din sistemul bugetar și tăierile de salarii, incluse în așa-zisele „pachete de reformă” ale Guvernului demis Bolojan.

Bolojan, actual președinte PNL, a fost demis de la Palatul Victoria, prin moțiune de cenzură, la data de 5 mai, însă refuzul liderului liberal de vota un premier a generat cea mai profundă criză guvernamentală din România post-decembristă.