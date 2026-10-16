România se menține pe prima poziție în Uniunea Europeana, în luna septembrie, în topul statelor cu cea mai mare rată anuală a inflației. Țara noastră a ajuns la un nivel de 6,5%, față de o medie de 3,8% pentru statele membre UE, conform datelor publicate de Eurostat.

Potrivit datelor Eurostat, cele mai mici rate anuale ale inflației au fost înregistrate în Suedia, 1,0% și Ungaria și Danemarca, 2,1%. La polul opus, țările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflației sunt România, 6,5%, Lituania, 6,1% și Bulgaria, 5,6%.

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Comparativ cu situația din august, rata anuală a inflației a scăzut într-o singură țară membră, a rămas stabilă în trei state și a crescut în 23 de țări membre, inclusiv în România. De asemenea, rata anuală a inflației în zona euro, în luna sptembrie, a fost de 3,8% față de 3,2% în august și 2,2%, cu un an înainte, în timp ce în Uniunea Europeană procentul a fost de 3,8% în septembrie 2026, comparativ cu 3,2%, în august și 2,6%, anul precedent.

De asemenea, în septembrie 2026, au contribuit pozitiv la rata anuală a inflaţiei în zona euro energia (+1,71 puncte procentuale), serviciile (+1,52 puncte procentuale), bunurile industriale neenergetice (+0,29 puncte procentuale), produsele pre-cumulate şi alimentele, alcoolul şi tutunul (+0,25 puncte procentuale), potrivit datelor Eurostat.

Inflația României a făcut un nou salt și a ajuns la 6,6% în septembrie

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a înregistrat o creștere de 0,4 puncte procentuale într-o singură lună, de la 6,2% în august la 6,6% în septembrie.

Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la servicii, cu 11,12%. Prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 7,06%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 3,0%, potrivit INS.