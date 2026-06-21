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Ilie Bolojan, mesaj pentru puciști: cine trădează partidul, cine complotează pe sub masă nu mai poate rămâne cu noi, nu mai e loc / azi nu dăm pe nimeni afară, dar e nevoie de demisie de onoare

Gilda Popa
Ilie Bolojan, mesaj pentru puciști: cine trădează partidul, cine complotează pe sub masă nu mai poate rămâne cu noi, nu mai e loc / azi nu dăm pe nimeni afară, dar e nevoie de demisie de onoare
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PNL ar trebui să aibă „uși batante”, deschise atât pentru cei care doresc să se alăture, cât și pentru cei care vor să plece, a transmis Ilie Bolojan la Congresul PNL de duminică. El a făcut un apel la „demisia de onoare” într-un mesaj către gruparea din PNL care a strâns rândurile în jurul premierului desemnat, Adrian Veștea.

Liderul liberal a precizat că „azi nu dăm pe nimeni afară” dar a avertizat că cei care nu se aliniază deciziilor partidului sau „complotează pe sub masă” nu mai pot rămâne în formațiune.

„Nu reglăm conturi, dar cerem o alegere”

Bolojan a precizat însă că nu este vorba despre excluderi imediate sau „reglări de conturi”, ci despre o alegere de principiu: respectarea direcției asumate de partid sau, în lipsa acesteia, o demisie de onoare.

„PNL trebuie să aibă niște uși batante, care să fie deschise în ambele sensuri, și pentru cei care vor să ni se alăture, dar și pentru cei care vor să iasă. Cine nu vrea să fie alături de noi, cine trădează partidul și deciziile sale, cine complotează pe sub masă așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi. Nu mai e loc de întors. Astăzi nu dăm pe nimeni afară. Nu reglăm conturi, dar cerem o alegere. E un lucru de bun simț.  Fiecare poate alege dacă este pe direcția partidului și respectă deciziile, sau dacă nu există o demisie de onoare, dacă e onoare. Dar n-am văzut-o. Așa fac oamenii serioși”, a spus Bolojan.

„Multe decizii se primeau din afara partidului”

Bolojan a subliniat că „acest congres este despre direcție, despre ceea ce vrem să fim și să oferim țării noastre”.

„Am fost într-o coaliție care s-a făcut pentru funcții, nu pentru reforme, până în 2024, iar multe decizii se primeau din afara partidului. Și la ultimele alegeri, știți foarte bine că am plătit prețul pentru aceste compromisuri.  Am acordat încrederea multor oameni care nu meritau și am fost trădați. Eu vă propun reconstrucția unui partid demn, curajos, principial, care să recâștige încrederea românilor și, odată reconstruit, el însuși să fie o forță de reconstrucție a României”, spune Bolojan.

El a făcut un apel către liberali ca PNL să redevină un partid „mare” și să revină la guvernare. „Vom reveni la guvernare ca un partid mare care pune cu adevărat în aplicare proiectul său pentru România puternică, modernă și prosperă”, spune liderul liberal.

De asemenea, a prezentat echipa de conducere pe care o propune în Congresul PNL: „49 de colegi, cei mai importanți oameni pe care îi avem în administrație, în Parlament, în organizațiile județene care sunt președinții noștri de organizații, dintre care 8 vor fi vicepreședinți regionali, și sigur cei 11 care urmează să ne alăturăm acestei structuri pentru a avea o reprezentativitate cât mai mare în conducerea partidului”.

La Congresul PNL de duminică sunt prezenți 1834 de delegați din cei aproximativ 2500 convocați, deci lipsesc circa 700 de delegați. Sunt mai mulți liberali la acest Congres decât la cel din iulie anul trecut, când au fost aproximatit 1200 de delegați.

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