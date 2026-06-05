Ilie Bolojan, ultimele mutări în mandatul de premier. Cine este Lorincz Helga, pusă în funcție la șefia ANRP

În ultimele zile ale mandatului său la conducerea Guvernului, Ilie Bolojan a decis schimbarea conducerii Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), instituția care gestionează dosarele de despăgubire și restituire a proprietăților confiscate în perioada regimului comunist. Astfel, Cristina Florentina Stanca a fost eliberată din funcția de președinte al ANRP, poziție pe care a ocupat-o din martie 2022, în baza unei decizii semnate de fostul premier Nicolae Ciucă. În locul său a fost numită Lorincz Helga, susținută de UDMR.

ANRP este una dintre instituțiile-cheie aflate în coordonarea Guvernului și are responsabilitatea de a analiza și soluționa cererile de despăgubire pentru imobilele preluate abuziv de stat în perioada comunistă. De altfel, autoritatea se ocupă de acordarea compensațiilor financiare și de emiterea titlurilor de despăgubire pentru foștii proprietari și moștenitorii acestora.

Cine este Lorincz Helga, noul președinte ANRP

Noua președintă a ANRP, Lorincz Helga, este politician UDMR și a ocupat, din 2016, funcția de viceprimar al municipiului Aiud, fiind și consilier local. Înainte de a intra în administrația locală, între 2011 și 2016, a fost inspector școlar pentru minorități în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Pe lângă activitatea administrativă, Lorincz Helga are o experiență îndelungată în domeniul educației. A fost profesor titular de discipline economice la Colegiul Național „Bethlen Gabor” din Aiud, unde a deținut și funcții de coordonare și management educațional. Este doctor în Științe Economice, specializarea Finanțe, titlu obținut la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, și expert contabil, membru CECCAR.

Potrivit CV-ului său, de-a lungul carierei a activat și ca formator și evaluator în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Alba, implicându-se în numeroase proiecte educaționale și de dezvoltare locală.

Cristina Florentina Stanca a fost președintele ANRP mai bine de patru ani

Cristina Florentina Stanca a preluat conducerea ANRP în martie 2022. Jurist de profesie, aceasta și-a desfășurat aproape întreaga activitate profesională în cadrul instituției. După o perioadă petrecută în mediul avocaturii, a devenit consilier juridic al Autorității, ulterior șef al Serviciului Contencios, iar în 2019 a fost numită vicepreședinte al ANRP.

La momentul instalării în funcția de președinte avea aproape 37 de ani și se număra printre cei mai tineri conducători ai instituției. În paralel cu activitatea administrativă, și-a continuat studiile doctorale în domeniul Dreptului.

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