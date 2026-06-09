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Kelemen Hunor susține formarea unui guvern politic dacă Guvernul Tomac pică la vot: „Poate să fie și un guvern monocolor”

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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, într-o intervenție la TVR Info, că susține formarea unui guvern politic în cazul în care Executivul propus de premierul desemnat, Eugen Tomac, nu va obține votul de învestitură al Parlamentului. 

Kelemen Hunor a spus că, din punctul său de vedere, formula politică a viitorului cabinet este mai importantă decât componența acestuia.

Kelemen Hunor / Foto – Mediafax

„Eu sunt pentru un guvern politic. Nu mai contează pentru mine, în acest moment, dacă e format doar din PSD, poate să fie și un guvern monocolor, dacă e format doar din PNL, dacă este PSD-PNL-USR sau PSD-PNL-USR-UDMR, doar să fie un guvern care răspunde politic pentru ceea ce face”, a declarat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: Fiecare partid are o responsabilitate

Întrebat dacă PSD ar trebui să fie primul partid care să propună o soluție de guvernare, având cel mai mare număr de mandate în Parlament, președintele UDMR a spus că responsabilitatea revine tuturor formațiunilor politice. Potrivit acestuia, deși social-democrații au cea mai mare reprezentare parlamentară, nu dețin singuri majoritatea necesară pentru formarea unui guvern.

„Și de aceea eu cred că fiecare are o responsabilitate. (…) Eu vreau să cred că partidele vor veni cu o propunere. Eu vreau să cred că partidele nu vor declina responsabilitatea politică de a propune președintelui premier pentru a forma un guvern. Nu cred, că asta înseamnă că partidele și-au pierdut într-adevăr legătura cu ceea ce înseamnă politică. Nu, partidele trebuie să aibă capacitatea de a propune un prim-ministru. După aceea, sigur, președintele decide că aici, constituțional, el desemnează premierul. Dar dacă nimeni nu propune nimic președintelui, ce să facă președintele? (…)

Eu nu cred că vom ajunge acolo, sau sper că nu vom ajunge acolo – să avem guvern interimar până în septembrie. Responsabilitatea partidelor de a nominaliza pe cineva, să aibă președintele din ce să ‘gătească’ … e responsabilitatea partidelor. (…)”, a mai spus Kelemen Hunor.

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