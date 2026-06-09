Kelemen Hunor i-a cerut argumente lui Eugen Tomac pentru ca UDMR să-i voteze guvernul. Ce i-a răspuns premierul desemnat

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus, într-o intervenție la TVR Info, că i-a cerut premierului desemnat, Eugen Tomac, să-i dea argumente pentru ca partidul său să voteze guvernul tehnic, din care nu face parte. Acesta a spus că Eugen Tomac nu i-a oferit niciun argument.

Kelemen Hunor a spus că UDMR încă nu a luat încă o decizie în ceea ce privește susținerea lui Eugen Tomac pentru formarea Guvernului. Liderul UDMR susține că premierul desemnat nu are un program de guvern și a subliniat că formațiunea politică pe care o conduce așteaptă programul de guvernare.

„Nu avem argumente de a susține acest guvern, dar decizia formală noi nu am luat-o. Am rămas cu următoarea idee: domnul Tomac nu are un program de guvern în acest moment și nu crede că ar trebui să vină cu ceva foarte ambițios, fiindcă este o situație extraordinară cu acest guvern numit tehnocrat, condus de un om politic, fără majoritate parlamentară, deocamdată. Dacă rămâne așa, atunci fără majoritate parlamentară în momentul votului și într-o astfel de situație degeaba ai planuri foarte interesante sau o rețetă foarte sofisticată, n-ai cum și din ce să gătești. Deci, din acest punct de vedere, așteptăm programul de guvernare, dar nu am impresia că va fi ceva hipersuper ieșit din comun”, a spus președintele UDMR, la TVR Info.

Hunor: Se caută un guvern unde vin oameni fără experienţă politică

De asemenea, Kelemen Hunor a mai spus că a văzut o listă cu Cabinetul propus de Tomac, dar nu erau toate pozițiile ocupate sau toate nominalizările făcute și din numele pe care le-a văzut a reieșit că „se caută un guvern unde vin oameni fără experiență politică”.

„După aceea am văzut o listă de Cabinet, nu erau toate poziţiile ocupate sau nominalizările făcute, din care îmi reiese că se caută un guvern unde vin oameni fără experienţă politică, n-ar fi o problemă dacă sunt manageri buni, vin oameni care au fost selectaţi pe nişte criterii care îmi scapă mie. Nu am înţeles care erau criteriile, dar sigur ştie domnul Tomac”.

„Ar fi masochism politic să votez un Guvern din care nu fac parte după ce a fost dat jos Guvernul din care am făcut parte”

Liderul UDMR a declarat că ar fi „masochism politic” să voteze un guvern tehnic, din care formaţiunea pe care o conduce nu face parte, după ce a fost dat jos guvernul din care UDMR a făcut parte. În plus, a subliniat că „nu se pupă” să voteze acest guvern alături de cei care au iniţiat şi trecut moţiunea de cenzură.

„Noi am avut câteva idei, probleme logice, din punct de vedere politic, că am spus că nu am argumente să votez un Guvern din care nu fac parte. Nu eu personal, ci UDMR, cu cei care au dat jos Guvernul din care am făcut parte. Deci logic nu se pupă. Deci ar fi masochism politic să votez un Guvern din care nu fac parte după ce a fost dat jos Guvernul din care am făcut parte și să votez Guvernul cu cei care au dat jos Guvernul. Vă dați seama, nu se leagă, nu se poate explica de ce faci acest lucru. De ce votez un Guvern din care nu faci parte după episodul moțiunea de cenzură? Nu am argumente”, a explicat Kelemen Hunor.

Ce argumente i-a oferit Eugen Tomac președintelui UDMR

Kelemen Hunor a spus că i-a cerut lui Eugen Tomac să îi ofere argumente. Întrebat ce i-a spus premierul desemnat, liderul UDMR a subliniat că nu i-a spus nimic.

„Nimic, că responsabilizare, Guvern, țară, trebuie, dar n-a dat niciun argument. Deci am repetat ceea ce a zis și corect, de altfel, fiindcă după aceea mai aveam o problemă peste care iarăși nu pot să trec un Guvern condus de un om politic, că domnul Tomac este un politic. Nu putem spune că n-are treabă cu politica, a fost parlamentar, europarlamentar, în acest moment șef de partid, a fost consilier prezidențial, actual consilier prezidențial”, a mai spus liderul UDMR.

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